La crisi sanitària també afectarà les finances comunals. A Andorra la Vella però, i de moment, no es plantegen quins projectes quedaran aparcats per fer front a les despeses de la crisi tot i ser conscients que alguna cosa haurà de quedar al calaix. Un comú que ha reforçat el departament de social per atendre la gent gran que viu sola i fer-ne el seguiment.

Andorra la Vella no té identificat, de moment, quins projectes hauran de quedar aparcats o posposats per poder fer front a la despesa que representarà la crisi de la COVID-19. La cònsol major assegura que actualment les finances comunals estan sanejades i que ara per ara es pot fer front a unes despeses que no estaven previstes sense tocar la partida d’inversions.

Conxita Marsol és conscient, però, que alguna cosa haurà de quedar al tinter, “està clar”, però “volem esperar una mica abans de decidir; no tenim cap concurs sobre la taula ni res que ens posi pressa i ens obligui a prendre decisions precipitades, les prendrem quan toqui”.

Una de les inversions que sí que té clar que es mantindrà és la dels Serradells que tot apunta que no estaran a punt per als Jocs dels Petits Estats. Aspecte que Marsol diu que ara per ara no és prioritari, l’important per a la cònsol és que s’acabin fent.

Marsol també ha parlat de la feina que es fa en l’àmbit comunal amb un increment dels recursos del departament de social per donar suport a la gent gran que viu sola. Ha avançat que actualment estan servint 14 àpats a domicili. “Hi ha molta gent gran que viu sola i que aquesta segona setmana necessita sobretot parlar”, recorda.

Una gent que també rep l’ajuda d’agents de circulació comunals que els poden portar la compra a casa. El comú també té activat el departament d’higiene, el d’aigües o una atenció sota demanda de temes administratius.