El Comú d’Andorra la Vella alerta d’un intent d’estafa per SMS relacionat amb falses multes de circulació

El Comú d’Andorra la Vella alerta la ciutadania d’un intent d’estafa per SMS que s’està difonent massivament aquests dies i que utilitza de manera fraudulenta el nom del Comú i del Departament de Circulació per a informar sobre una falsa multa. Els missatges, que arriben al telèfon mòbil dels usuaris, informen d’una presumpta sanció de trànsit i inclouen un enllaç per a efectuar-ne el pagament.
El Comú vol deixar clar que aquestes comunicacions no són oficials, que no provenen de cap servei parroquial ni administració pública, i que es tracta d’un intent d’obtenir dades personals o bancàries de manera il·legítima.
“Recomanem a la ciutadania que no cliqui cap enllaç, no faciliti cap dada personal ni bancària i elimini directament el missatge”, alerten des del Comú. Així mateix, es demana que qualsevol recepció d’aquest tipus de comunicacions sigui notificada a la Policia, per tal de facilitar-ne la investigació i prevenir nous intents d’estafa.
“Demanem la màxima prudència davant de comunicacions sospitoses que facin referència a multes, sancions o pagaments urgents, i informem que el Comú en cap cas notifica res per SMS”, que en cas de qualsevol notificació s’inclouen tots els detalls pertinents i, finalment, recordar que el domini oficial del Comú és “.ad”.