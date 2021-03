El Comú de Sant Julià de Lòria convoca un concurs de pintura mural dirigit a artistes del país

Murs que parlen és una proposta d’intervenció artística que consistirà en la realització de tres pintures murals en diferents punts de la parròquia.

La primera se situarà al futur Espai Jove i anirà a càrrec dels mateixos usuaris i d’alumnes de l’Escola d’Art.

L’execució dels altres dos murals s’assignarà a partir d’una convocatòria pública adreçada a joves artistes o bé artistes consolidats del país. Les ubicacions seran exteriors, en el mur del vial de desviació de la carretera de Nagol i en un altre mur privat molt pròxim, a l’avinguda Verge de Canòlich número 57.

La temàtica és comuna per a les tres propostes: l’artesania, les tradicions i la cultura popular de Sant Julià de Lòria, del Principat i del Pirineu. En concret, aquesta primera edició del concurs se centrarà en les següents tradicions lauredianes: Sant Joan amb les festes del foc i del solstici d’estiu, la Festa Major, la Diada de Canòlich i les llegendes.

Amb el projecte Murs que parlen, el Comú reafirma la seva aposta per la cultura posant l’art a l’abast de la ciutadania, donant visibilitat als artistes del país, facilitant el procés creatiu dels joves i alhora revitalitzant artísticament la via pública amb una proposta que doni valor afegit diferencial al poble.

Un altre dels objectius d’aquest nou projecte és reforçar la candidatura de Sant Julià de Lòria a Ciutat Creativa de la UNESCO en la categoria d’artesania i cultura popular.

Podran participar en el concurs artistes joves d’entre 18 i 30 anys i artistes consolidats del país majors de 30 anys amb trajectòria en el món de l’art, la il·lustració, el disseny gràfic o la pintura muralista.

L’objecte de valoració del jurat serà la qualitat artística de la proposta en esbós que es presenti a concurs i l’adequació al pressupost. Es valorarà especialment que l’obra presenti una estètica innovadora, la potència visual del missatge i l’harmonia amb l’entorn. La tècnica pictòrica serà lliure, així com la gamma cromàtica.

El termini de presentació finalitza el 23 d’abril i el dia 30 es faran públics els guanyadors a través de www.santjulia.ad

Les bases del cocurs es poden consultar al BOPA: https://www.bopa.ad/bopa/033036/Pagines/QSC20210319_08_51_25.aspx

Per a la realització dels treballs, el Comú de Sant Julià de Lòria facilitarà: la disponibilitat dels murs escollits amb la superfície preparada per iniciar els treballs, la pintura i el material necessari, les bastides i escales per als treballs en altura, així com els sistemes de seguretat.

Murs que parlen tindrà un caràcter biennal amb la possibilitat de mantenir les obres de manera indefinida o renovar-les.

La inauguració de les dues pintures murals exteriors coincidirà amb les festes de Canòlich, a finals de maig.