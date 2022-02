El compost de l’Urgellet esdevé marca registrada de fertilitzants

El compost de l’Urgellet ja és des d’ara una marca registrada de fertilitzants. La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet (MEU) ha comunicat que aquest començament d’any s’han completat els tràmits per tal d’obtenir el reconeixement oficial d’aquest producte, que ha estat desenvolupat per l’òrgan supramunicipal, mitjançant l’aprofitament de la recollida selectiva de restes orgàniques i gràcies a la col·laboració de tots els veïns de l’Alt Urgell que fan correctament aquesta selecció dels residus a nivell domèstic.

A la seva pàgina web, la Mancomunitat ha publicat tots els detalls tècnics que permeten tenir registrat el compost propi de la comarca. Així, entre altres aspectes, s’hi detalla que entre un 70% i un 80% prové de la matèria orgànica assolida amb la recollida selectiva, mentre que el 10-20% restant és fracció vegetal. El resultat s’aconsegueix mitjançant un procés de compostatge, per fermentació aeròbica, i es presenta en pols i a granel, amb una densitat d’entre 0,40 i 0,65 kg/l. La MEU, ubicada a l’avinguda del Valira de la Seu d’Urgell, exerceix alhora com a productor, envasador i distribuïdor.

Recomanacions d’ús

En el registre també s’hi especifica les recomanacions per als usuaris a l’hora de manipular el compost, com ara conrear prèviament la terra on s’aplicarà, incorporar el producte en les dosis recomanades, barrejar-lo amb la terra i regar després de fer-hi l’aportació. Per evitar recontaminacions amb llavors de males herbes, s’aconsella conservar el material en un lloc fresc i sec i cobrir-lo. També cal mantenir-lo lluny d’aliments, begudes i pinsos i fora de l’abast dels menors.