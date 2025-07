El comitè d’empresa del SAAS remarca la manca de personal sanitari

El logotip del SAAS (arxiu)

El comitè d’empresa del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) assegura que els resultats de l’enquesta del clima laboral evidencien un cop més el problema que suposa la manca de personal, sobretot de metges i tècnics assistencials. Així ho publica aquest divendres el mitjà AndorraDifusió.

El comitè d’empresa creu que l’enquesta reflecteix la realitat del treball sanitari, la càrrega de feina, el ritme de treball i el fet d’haver d’acompanyar, també emocionalment, els pacients. Espera que els resultats serveixin per a prendre mesures per a millorar la qualitat en el treball i assegura que dona legitimitat a les reivindicacions de millores laborals, com ara la reducció de la jornada.

És favorable a la repetició de l’enquesta cada tres anys per a comprovar l’efectivitat de les millores implantades.