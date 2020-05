El comitè de bioètica qüestiona la restricció de drets individuals a partir dels tests d’anticossos

El comitè nacional de bioètica qüestiona el confinament de les persones malaltes que es puguin detectar en el test massiu d’anticossos. Creu que les proves no són prou fiables com per restringir llibertats individuals de ciutadans i adverteix que fins i tot es podria provocar que alguns intentessin sobreexposar-se al contagi per accedir al privilegi de la llibertat de moviments.