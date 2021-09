El comitè bilateral Fulbright es reuneix a Andorra

El comitè bilateral Fulbright Andorra ha celebrat aquest dimarts la seva reunió anual a l’Edifici Administratiu del Govern. Una trobada que se celebra un any al Principat i el següent a Barcelona, de manera alternada, i que recupera el format presencial després que el 2020 s’hagués de celebrar telemàticament per l’esclat de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV 2.

Així, la reunió anual serveix per repassar els diferents programes associats a aquest conveni entre ambdós països que busca fomentar els intercanvis educatius, culturals i formatius entre els joves. Precisament el passat mes de febrer els Governs dels dos estats van decidir estendre la vigència del Protocol d’Entesa cinc anys més, fins al 31 de desembre del 2025. El primer text va signar-se el 2000 i per tant l’any passat van celebrar-se tant els 20 anys de col·laboració, com el 25è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre Andorra i els Estats Units.

A la trobada l’han encapçalat els dos copresidents del comitè –la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i la cònsol general dels Estats Units d’Amèrica a Andorra en funcions, Emma Marwood– i la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla.

Actualment el comitè bilateral Fulbright Andorra té actiu un programa amb dos grans eixos. El primer són les Beques Fulbright per a ciutadans andorrans: anualment s’entrega una beca a un estudiant del país per cobrir les despeses de matrícula, estada, viatge i costos addicionals d’un curs acadèmic (renovable a dos) per cursar un màster o doctorat als Estats Units. També existeix el programa d’estiu de les beques, que s’adreça a docents de segona ensenyança, formació professional, batxillerat i tècnics del ministeri i que consisteix en una formació intensiva de sis setmanes al país nord-americà.

El segon gran eix és el programa d’assistents de conversa en llengua anglesa ofereix als ciutadans estatunidencs la possibilitat de poder venir al Principat com a assistents de conversa de llengua anglesa a l’Escola Andorrana: se n’ofereixen cinc cada any per la durada d’un curs acadèmic.

Així, els membres del comitè han analitzat els casos dels estudiants que actualment gaudeixen de les beques, com els sol·licitants per a la propera convocatòria. La delegació andorrana l’han completat el director del Departament de Sistemes Educatius, Ensenyament Superior i Relacions Internacionals i director del Programa Fulbright Andorra, Josep Maria Areny, Anna Marie Aché, tècnica del departament, i el rector de la Universitat d’Andorra, Miquel Nicolau.

Per part americana, han acompanyat la cònsol Joseph Mellott, conseller de diplomàtica pública de l’Ambaixada dels EUA a Madrid, Elena Pujol, assessora de programes d’Afers Públics del Consolat dels EUA a Barcelona i Alberto Lopez, director de la Comissió Fulbright Espanya en tant que observador permanent del comitè.