El comerç tèxtil podria perdre el 30% dels seus empleats a causa de la Covid-19

El 30% dels empleats del comerç tèxtil podria perdre la seva feina aquest any a causa de la crisi generada per la pandèmia. Tot i que la previsió està feta per l’Associació Empresarial del Comerç Tèxtil, Complements i Pell (Acotex) d’Espanya, el pronòstic es podria estendre també al país per la forta dependència que el sector té amb els visitants provinents del país veí.

Segons fonts del sector, la facturació del 2020 caurà a la meitat, fet que fa “inviable” mantenir les plantilles tal com estan. “La situació d’incertesa”, exclamen, “fa que els ciutadans consumeixin menys”. De fet, la consultora internacional Kantar preveu que el comerç tèxtil no es recuperarà fins al 2021, “en el millor dels casos”.

La també consultora EY estima que l’impacte d’aquesta crisi es prolongarà més enllà del període de confinament, generant així un problema estructural en el sector. “L’actual estructura de costos dels comerços de moda no és viable amb una caiguda de les vendes de prop del 50% en el conjunt de l’any, la qual cosa obligarà alguns comerços a reduir plantilles i tancar punts de venda i abocarà a uns altres a la desaparició”, assegura la consultora.