El comerç de la Seu guarneix els aparadors per Carnestoltes i ofereix premis als clients

Cartell de la campanya que els botiguers de la Seu fan per carnaval (RàdioSeu)

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell s’afegeix a la celebració de Carnestoltes a la ciutat amb una nova promoció per als seus clients, que es presenta amb el lema ‘Distreu-te amb el teu comerç’. Del 13 al 22 de febrer, els establiments associats guarniran els seus aparadors i convidaran veïns i visitants a omplir un full en format de graella, en el qual s’hi ha d’escriure el nom del conte que creuen que representa cada aparador.

La butlleta de participació s’haurà d’omplir amb el nom i el número de telèfon de contacte i es podrà deixar a qualsevol de les botigues que apareixen al llistat. Els participants entraran en el sorteig d’obsequis oferts pels comerços.

A més a més, amb aquesta campanya l’UBSU s’afegeix a la que és la principal novetat d’enguany per aquestes dates: la recuperació del Ball de l’Óssa, que ha impulsat la Comissió de Festejos de la Germandat de Sant Sebastià i que es podrà veure dissabte vinent, 18 de febrer, a 2/4 de 12 del migdia. Concretament, els botiguers proposen als clients localitzar dues osses que estaran amagades en dos dels aparadors que aquests dies romandran guarnits de Carnaval per a l’ocasió.

Aquesta tradició de Carnestoltes, que s’ha conservat en algunes poblacions d’Andorra i de Catalunya Nord, ha estat reconeguda aquest novembre passat per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Es té constància que antigament també s’havia celebrat a la Seu, motiu pel qual la Germandat ha decidit reactivar-la. Consisteix en la sortida d’un personatge disfressat d’ossa pels carrers del poble i és una al·legoria satírica tant d’aquest animal com de les societats rurals del Pirineu. Amb aquesta acció, l’UBSU vol “donar-hi suport i deixar que els seus comerços també formin part de l’espectacle i de la seva difusió”.