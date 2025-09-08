El Colors de Música consolida la seva proposta cultural, a Escaldes, amb un total de 3.731 espectadors

El festival Colors de Música es consolida com una cita cultural destacada a Escaldes-Engordany, acollint fins a 3.731 assistents durant els mesos de juliol i agost. La proposta, reconeguda per la seva qualitat artística i diversitat d’expressions escèniques en l’espai públic, va reunir un any més disciplines com la música, la dansa, l’art i la història, amb la voluntat d’apropar la cultura tant a la ciutadania com als visitants.
L’esdeveniment amb més afluència de públic va ser el Festival de Festa Major de l’Esbart Santa Anna, que va acollir 600 espectadors. Aquest, juntament amb l’espectacle De Festa amb l’Esbart Santa Anna, amb 375 assistents, demostren la gran acollida de les propostes tradicionals dins del programa Colors de Música.
Pel que fa a la música, els concerts amb més públic van ser el de Northern Cellos que va captar l’atenció de 500 espectadors, mentre que la Nit del Silenci, ja convertida en un clàssic del festival, va reunir a 450 assistents. Altres concerts destacats van ser els de Raquel Lúa, amb 390 espectadors, i Marina BBFace, que va comptar amb 299 assistents. També cal esmentar el recital d’Àuria Franch, que després de ser reprogramat a causa de la pluja va acollir a 275 espectadors, així com el concert de Sax Fest & ONCA, amb 107 espectadors, i Next to My Skin, que va atraure a 90 persones. Malauradament, el concert de Los Mejores va haver de ser anul·lat a causa del mal temps.
Els dilluns de dansa, un altre dels eixos destacats del Colors de Música, també van registrar una bona afluència de públic. L’espectacle Eteri va ser el més concorregut amb 120 espectadors, seguit de Plasticida, que va reunir 115 persones. Altres propostes com La dansa del Petit Príncep i La Salle d’Attente van comptar amb 90 i 80 espectadors respectivament, mentre que Una maleta de Contes: diu la llegenda… va haver de ser cancel·lada per la pluja.
Finalment, les propostes de teatre itinerant com Turistes i Banyistes i De Pont a Pont també van aconseguir un nombrós públic aplegant 150 i 90 persones, respectivament. Cal recordar que aquestes activitats conviden a descobrir espais emblemàtics de la parròquia tot explicant episodis de la seva història, combinant cultura, patrimoni i experiència artística en l’espai públic.