El colon irritable: Què fer davant d’aquest trastorn

Un home patint de colon irritable (Getty images)

El colon irritable és un trastorn crònic del tracte gastrointestinal que afecta el còlon, també conegut com a intestí gruixut. Aquest trastorn es caracteritza per provocar problemes en el funcionament normal del còlon, generant símptomes com dolor abdominal, gasos, distensió abdominal, i canvis en els hàbits intestinals, com la diarrea o la constipació.

Malgrat que la seva causa exacta no es coneix, es creu que factors com l’alimentació, l’estrès i alteracions en la microbiota intestinal poden contribuir al seu desenvolupament. El diagnòstic del colon irritable es basa principalment en la presència i persistència dels símptomes característics, així com en l’exclusió d’altres trastorns gastrointestinals més greus. Els metges solen realitzar una sèrie de proves, com anàlisis de sang i d’altres estudis de diagnòstic per la imatge, per a descartar altres possibles causes dels símptomes.

Tot i que el colon irritable pot ser una condició crònica, moltes persones poden gestionar els seus símptomes amb èxit mitjançant canvis en l’estil de vida i l’alimentació. És crucial treballar plegats amb professionals de la salut per a establir un pla de maneig personalitzat que s’ajusti a les necessitats de cada individu. Amb una comprensió adequada i un enfocament integral, és possible millorar la qualitat de vida de les persones que viuen amb el colon irritable.

Aquestes són algunes de les estratègies o passos que es poden seguir per a evitar o minimitzar els símptomes que aquesta malaltia provoca:

1. Control de l’alimentació: Identificar els aliments que poden desencadenar els símptomes és essencial. Algunes persones experimenten millores en limitar la ingesta d’aliments com làctics, aliments picants o massa greix.

2. Gestió de l’estrès: L’estrès pot exacerbar els símptomes del colon irritable. Pràctiques com la meditació, el ioga o la psicoteràpia poden ser beneficioses per a reduir el nivell d’estrès i millorar la qualitat de vida. L’estrès fa més mal del que es pot arribar a pensar.

3. Modificació dels hàbits intestinals: Mantenir una rutina regular per a l’eliminació intestinal pot ajudar a controlar els símptomes. Establir horaris regulars per a anar al bany, així com respondre promptament a la urgència, pot ser útil.

4. Suplements probiòtics: Els probiòtics poden ser una eina eficaç per a millorar la salut de la microbiota intestinal.

5. Tractaments farmacològics: En alguns casos, els metges poden prescriure medicaments per a ajudar a controlar els símptomes, com antiespasmòdics o medicaments per a la diarrea o la constipació.