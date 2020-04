El Col·legi de Psicòlegs comunica que en el torn d’ajuda psicològica a tota la població, les trucades relacionades amb l’ansietat i les dificultats per afrontar l’angoixa deguts a la crisi sanitària del COVID-19, han estat prevalents des de l’inici del confinament.

Arrel de la problemàtica exposada per les persones, els psicòlegs que atenen les trucades donen pautes per afrontar aquesta ansietat i el que se’n deriva.

És normal sentir-se trist, estressat, confús, amb por o fins i tot enfadat durant el període de confinament a causa de la COVID-19. Per aquest motiu, des del Col·legi Oficial de Psicòlegs hem considerat important elaborar i dissenyar una guia on s’inclouen pautes, idees i recomanacions perquè la població disposi d’eines per rebaixar aquests moments d’angoixa que sovint ens sobrevenen degut al confinament.

Aquesta guia per a la bona gestió de l’ansietat es pot trobar a la web: https://copsia.ad/ca/documents/

Així mateix el torn segueix funcionant activament, s’han rebut més de 180 trucades de persones que han necessitat un suport o acompanyament psicològic durant aquest període de confinament.

També es recorda que el Servei de Suport Psicològic que ofereix el COPSIA també va adreçat al voluntariat, al Cos de Policia, al Cos Bombers, als Serveis de Circulació, al personal sanitari, veterinari, de la Creu Roja, dels supermercats, de neteja, de distribució, del correu postal, de les benzineres, de les farmàcies, de la conducció, a la premsa, i a tots aquells que aquests dies treballen presencialment.