El Col·legi d’Advocats reitera que “el col·lapse” de la Justícia “a nivell penal és preocupant”

En resposta a les declaracions efectuades pel grup parlamentari demòcrata, el Col·legi Oficial d’Advocats d’Andorra s’ha vist “obligat a pronunciar-se respecte a la necessitat de prorrogar l’entrada en vigor de la Llei 24/2018 del Codi de procediment civil“.

En aquest sentit, afirmen que “el col·lapse a nivell penal és preocupant” i citen la sentència del Tribunal Constitucional de data 16 de setembre de 2020, en que, entre altres, posa en relleu que “el Ministeri Fiscal denuncia els problemes estructurals existents en els Batlles que instrueixen els processos de criminalitat organitzada” i el mateix Tribunal “insta a qui ostenti les competències oportunes per dotar de mitjans materials i humans als tribunals i garantir així els drets dels justiciables”.

Així, i com ja va fer dilluns passat, el Col·legi d’Advocats, assegura que “aquesta situació és extensiva a totes les seccions de la Batllia per la seva manca de mitjans humans i tècnics“.

“Tampoc podem admetre que s’afirmi que la nostra petició té el seu origen en un grup influent de lletrats”, exposa en un comunicat l’associació professional. “En efecte, el problema no recau en l’oralitat del procediment (com es fa referència), puix tots els nostres col·legiats ja estan acostumats a assistir a vistes orals i han pogut assimilar les noves pautes processals a través dels cursos que el Col·legi els ha facilitat”, assegura.

Així, “el problema radica en la dificultat d’aplicació del Codi en el context actual que viu la Batllia”. Pel Col·legi d’Advocats “éss evident que si la Batllia ja acumula un retard important a tots els nivells, i des de fa molts anys, i no es troba ben dotada de mitjans, l’entrada en vigor del Codi, que suposa un canvi molt notable en el funcionament de la institució, agreujarà la situació i, per tant, no es donen les condicions per aplicar-lo. I això, sense tenir en compte les circumstàncies que es viuen a nivell general per causa de la pandèmia. Negar aquesta situació és no voler veure la realitat o ignorar-la”.

Alhora, els lletrats assenyales que la manca de mitjans humans i tècnics “també repercuteix en la futura entrada en vigor de la Llei d’accés electrònic a l’administració de justícia” i recorden que des del Col·legi “sempre ha defensat la modernització de la Justícia, però de res serveix una justícia moderna si no atén amb celeritat els drets dels ciutadans”.

“En conseqüència, reiterem que cal cercar solucions immediates per evitar que aquest col·lapse sigui insalvable i, per tant, considerem imprescindible una col·laboració entre totes les institucions de l’Estat i els actors implicats”, conclou l’entitat.