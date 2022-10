El Col·lectiu Eixarcolant dóna a conèixer a la Seu els usos de les “plantes oblidades”

El Col·lectiu Eixarcolant organitza a la Seu d’Urgell activitats “per a descobrir els usos etnobotànics de les plantes oblidades” en àrees de muntanya. Aquest programa forma part d’un conjunt de xerrades que volen oferir en una àrea en què també hi inclouen el Principat d’Andorra i les comarques de la Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès.

Aquesta entitat sense ànim de lucre va començar a treballar a la zona el mes de març passat i es proposa apropar-hi “els diferents usos etnobotànics de les plantes silvestres” i les varietats agrícoles tradicionals que hi ha a tocar de casa i que sovint es desconeixen, ja sigui per a ús gastronòmic o medicinal. També volen divulgar “els beneficis que aporten en termes de biodiversitat”.

La primera activitat de les que han previst a la Seu és aquest dijous dia 20, a les 8 del vespre a l’Ateneu de l’Alt Urgell, on oferiran un taller gratuït a càrrec de Daylí Remuiñan, que ensenyarà com elaborar fermentats vegetals i begudes fermentades.

La segona cita tindrà un caire més cultural ja que serà la presentació d’un llibre: Des de les Golfes, escrit pel president del Col·lectiu Eixarcolant, Marc Talavera. Aquest acte tindrà lloc la setmana entrant, dijous dia 27, a les 7 del vespre a la llibreria El Refugi.

No cal inscripció prèvia per a cap de les dues activitats, que tenen la voluntat d’ajudar a descobrir de primera mà la importància de les plantes que es poden trobar al territori, dels seus múltiples usos i la gastronomia associada. També vol ser una font per a poder compartir coneixements i activitats que girin al voltant d’un nou model de producció, distribució i consum d’aliments més sostenible, ètic i just”.