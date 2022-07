Tocar renovar vestimenta al COEX. Per aquest motiu, el govern ha procedit a adjudicar el concurs per al subministrament de la roba de treball per als efectius del cos, amb la imatge corporativa.

L’adjudicació ha recaigut sobre l’empresa Dipsa SL, que haurà de subministrar elements com paravents, jerseis polars, samarretes o pantalons. La licitació es va fer pública mitjançant concurs nacional amb procediment obert i modalitat de contractació ordinària.