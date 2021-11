El COEX reforça la cooperació amb les administracions per optimitzar els recursos

El cap d’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), David Palmitjavila, ha presentat aquest dilluns el pla de viabilitat hivernal per a la temporada 2021-2022, que contempla totes les tasques per fer la treta de neu i la vigilància d’allaus que afecten les Carreteres Generals i Carreteres Secundàries de la xarxa viària andorrana.

Tal com ha explicat Palmitjavila, el pla de viabilitat hivernal, operatiu entre l’1 de novembre i el 30 d’abril, “té per objectiu poder ser actius com més ràpidament millor en cas de previsió de nevada” segons els avisos meteorològics. Amb aquesta voluntat, el cap del COEX ha posat en relleu que la ubicació de la nova base central del COEX “se situa en una zona estratègica al centre d’Andorra, que ens permet sortir més ràpidament a les diferents valls”. A més, David Palmitjavila ha informat que el pla té en compte especialment el triangle viari que conformen Encamp, la Massana i Andorra la Vella a causa de la gran concentració del trànsit en dies laborals en aquesta zona.

El pla de viabilitat per la campanya d’hivern 2021-2022 també ha millorat els dispositius de coordinació i les sinergies entre el COEX i els Comuns, així com amb la resta de departaments del Govern, amb la finalitat “d’optimitzar recursos”. “Es tracta d’optimitzar tots els recursos que tenen les administracions, no només la central sinó també les comunals i altres actors que participen en la viabilitat hivernal”, ha afirmat.

“Aquests dies hem fet un repàs amb tots els comuns dels punts negres, que ja havíem detectat l’any anterior”, ha informat el cap del COEX, que ha afegit que “després de cada episodi” hi ha contactes amb les administracions parroquials per “detectar quins són els punts en els quals podem millorar“. El cap de Conservació i Explotació de Carreteres també ha destacat el contacte i la col·laboració constant amb les autoritats franceses per a la neteja viaria en la zona fronterera.

Pel que fa a la maquinària, Palmitjavila ha remarcat que el COEX compta amb unes 32 màquines, com ara camions, saladores o turbines, i amb un equip format per una trentena de professionals ampliable en funció de les necessitats. “Cada dia, encara que no nevi, sortim a partir de les 4 hores del matí a fer rondes pels 270 quilòmetres de la xarxa viària i mirem si hi ha incidents”, ha afegit.

Finalment, el cap del COEX ha recordat l’ús obligatori d’equipaments especials entre l’1 de novembre i el 15 de maig.