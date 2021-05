El COEX realitza 160 dies d’actuació hivernal

El cap d’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), David Palmitjavila, ha presentat el Pla Directori de Viabilitat Hivernal de la temporada 2020-2021, que inclou totes les tasques per dur a terme la treta de neu i la vigilància d’allaus que afecten les Carreteres Generals i Carreteres Secundàries de la xarxa viària d’Andorra.

Tal com ha explicat el cap del COEX, durant la campanya hivernal, entre l’1 de Novembre i el 30 d’Abril, s’ha efectuat diverses operacions de conservació relacionades amb l’explotació de carreteres, concretament amb la viabilitat hivernal. Així, durant la passada temporada d’hivern s’han fet sortides de manteniment preventiu i de treta de neu durant 160 dies.

Durant la temporada d’hivern, existeix un sistema de guàrdia format per 1 equip per sector que recorre tota la xarxa viària del país diàriament a partir de les 4 h de la matinada per dur a terme la neteja de les voravies de neu de les carreteres generals en zones interurbanes, en un total de 140 km. A més s’executen les tasques de piconat de gel de cunetes i carreteres. Palmitjavila ha afirmat que ha estat una temporada en la qual s’han activitat moltes fases, sense grans gruixos de neu però amb moltes jornades de gelades.

Un cop acabat l’hivern, el COEX continua amb la seva tasca del manteniment de carreteres realitzant les auditories i les revisions pertinents així com les tasques de manteniment i reparació dels diferents sistemes de protecció d’allaus.

L’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres realitza els treballs de segat de cunetes i sota barreres de la xarxa de carreteres, el de dallat d’herba de la xarxa així com la retirada de terres i pedres de les cunetes, per tal que l’aigua circuli neta per les cunetes i no es vessi cap a la calçada.