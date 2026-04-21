El COEX ha fet 181 dies d’actuació de treta de neu i manteniment preventiu durant la temporada d’hivern

El director del Departament de Territori, David Palmitjavila, ha presentat aquest dimarts el balanç de la temporada de vialitat hivernal 2025-2026, que inclou totes les tasques per dur a terme la treta de neu i la vigilància d’allaus que afecten les carreteres generals i carreteres secundàries de la xarxa viària d’Andorra.
Palmitjavila ha apuntat que ha estat un hivern amb “gruixos de neu considerables i nevades repartides durant tota la temporada de forma molt constant”, fet que ha provocat que s’hagin activat 425 fases de neu (415 grogues, 9 negres i 1 vermella) i que s’hagin hagut de fer 181 dies d’actuació de treta de neu i manteniment preventiu. “Hem tornat a tenir un hivern normal, per al que és Andorra, però que feia anys que no registràvem”, ha explicat.
De fet, entrant al detall del balanç, Palmitjavila apunta que enguany ha estat la temporada amb més fases de neu a la carretera des de 2018 i que ha doblat la mitjana dels últims anys. Això s’explica, segons el director del Departament, perquè l’hivern d’enguany les nevades han estat constants, repartides durant cada mes de fred, tot i que els gruixos poden ser comparables amb anys anteriors, on també va nevar de forma abundant, però ho va fer de manera molt més concentrada.
Al llarg de la temporada hivernal d’enguany –entre l’1 de novembre i el 30 d’abril–, el COEX ha sumat 184,077 mil km d’actuacions a les carreteres generals i secundàries. Aquest fet es produeix gràcies al sistema de guàrdia format per un equip per sector del país que recorre tota la xarxa viària del país diàriament a partir de les 4 de la matinada per a dur a terme la neteja de la neu que hi ha a les voravies de les carreteres generals en zones interurbanes. A més, cal sumar-hi les actuacions extres que s’han de fer durant el dia per la caiguda de neu a la carretera.
Per aquest motiu, és important la coordinació i la cooperació del COEX amb la resta d’agents implicats en la circulació, un fet que es gestiona a través del Pla Director de Vialitat Hivernal, que cada any es revisa abans de començar l’hivern. A més de l’actuació a les carreteres, el COEX també ha netejat de neu les voravies en zones interurbanes, sumant un total de 88 km netejats.
Més de 180 tirs preventius d’allaus
Més enllà de la neteja pròpiament dita de la carretera, el COEX també gestiona sistemes de tirs preventius d’allaus per a evitar que la xarxa viària es vegi bloquejada per una allau. L’hivern 2025-2026 ha deixat 13 operacions, amb un total de 181 tirs preventius realitzats. Aquesta xifra és superior a la de l’hivern anterior. Aquest és un altre element que constata la necessitat d’un control constant i de prevenció a causa de la neu caiguda de forma regular.