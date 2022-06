El COE tanca la porta a uns Jocs el 2030 i l’obre a una candidatura de Catalunya el 2034

El Comitè Olímpic Espanyol, el COE, ha renunciat aquest dilluns a presentar una candidatura espanyola als Jocs Olímpics d’hivern del 2030 i ha obert la possibilitat perquè Catalunya en presenti una per al 2034 en solitari.

Ho ha avançat el diari Ara i ho ha confirmat TV3, i és una renúncia que significa el final dels esforços dels últims mesos per consensuar una candidatura conjunta entre Catalunya i l’Aragó, que ara ja hauria quedat definitivament descartada.

Les reaccions polítiques

Quan han conegut la notícia, els partits que formen el govern, ERC i Junts, han acusat el govern espanyol de sotmetre’s a les pressions del president de l’Aragó, Javier Lambán. Recordem que la Generalitat volia una candidatura catalana pel 2030.

En canvi, els comuns i la CUP han celebrat que s’abandoni aquest “macroprojecte” i han reclamat un nou pla d’inversions per al Pirineu. El PSC encara no s’ha pronunciat, a l’espera de la nota oficial.

Per la seva banda Lambán ha dit que “no tenia res a dir” fins que el COE no expliqui públicament la decisió, en una roda de premsa prevista per a aquest dimarts.

De tota manera, fonts del seu govern sí que han assegurat a l’agència EFE que la renúncia és deguda a la “intransigència” de la Generalitat, que no hauria volgut negociar una candidatura “de país“, i “de igual a igual“.

Text: ccma.cat