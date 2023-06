El COAA organitza una xerrada sobre ciutats inclusives

L’arquitecta Trilce Fortuna (researchgate.net)

El dijous dia 15 de juny, a les 19 hores, en el marc del 6è cicle de conferències organitzades des del Col·legi Oficial d’Arquitectes d’Andorra (COAA) se celebrarà la conferència “Ciutats igualitàries i inclusives: conceptes, metodologies i experiències”. Es durà a terme a la seu de l’entitat.

La conferència anirà a càrrec de Trilce Fortuna, arquitecta per la UNI (2012), màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat per la UB (2019) i facilitadora per Curs anual de facilitació de grups per Fil a l’agulla (2023). Experta en el disseny i la facilitació de processos de participació ciutadana.





El contingut

Es parlarà sobre el potencial de l’urbanisme com a democratitzador de l’ús de les ciutats i veurà, a partir de casos pràctics, com l’aplicació de criteris de disseny inclusiu i amb perspectiva de gènere permet assolir uns espais més amables, més acollidors i que garanteixen les mateixes oportunitats per a totes les persones.