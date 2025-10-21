El COA i la FAN avancen en el treball per a la renovació de l’esport andorrà

El president del Comitè Olímpic (COA), Xavier Espot Miró, i el president de la Federació Andorrana de Natació (FAN), Joan Clotet, han mantingut aquest dimarts una trobada de treball per a tractar diverses qüestions d’interès de les dues parts. En primer lloc, els dos presidents han abordat l’actualitat de la natació andorrana i han establert diferents línies de treball per a continuar desenvolupant l’esport al país de cara a objectius futurs.
En aquest sentit, el president del COA ha traslladat que ja s’està treballant a instaurar unes mínimes per als esportistes del país, per tal d’establir un sistema de classificació just per a totes aquelles competicions que estiguin sota els paraigües del Comitè Olímpic Andorrà, entre les quals s’inclouen els Jocs dels Petits Estats d’Europa, Jocs del Mediterrani, Jocs de la Joventut o Jocs Olímpics. De fet, Espot Miró ha remarcat que el treball de la comissió tècnica estarà enllestit en breu i que té la intenció de reunir-se amb les federacions implicades a fi efecte de comentar aquestes mínimes, previ a l’acord definitiu que prengui la comissió permanent del COA.
També s’ha abordat la qüestió de les places d’universalitat, un tema en el qual COA i FAN han coincidit en la importància de garantir la competitivitat de tots els esportistes que acabin formant una delegació de qualsevol competició olímpica.
D’altra banda, des del COA s’ha detallat com s’està implementant el pla estratègic per tal de modernitzar el Comitè Olímpic Andorrà, per a garantir un creixement i millor funcionament del moviment olímpic al país. En aquesta qüestió, Espot Miró ha apuntat que els principals canvis estan ja engegats i es començaran a notar a partir del primer trimestre de 2026. En la mateixa línia, els dos presidents han acordat treballar conjuntament en aquest procés de renovació, si bé s’ha acordat que es farà en un treball intern per tal d’accelerar aquests processos. Per la seva banda, el president de la FAN participarà en aquest desenvolupament del pla estratègic per a garantir la renovació necessària perquè aquests canvis essencials siguin tan propers com sigui possible.