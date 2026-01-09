El Club Rítmica Serradells impulsa una gala benèfica a favor de l’Associació Jovent en Risc d’Andorra

Cartell anunciant la gala benèfica
El Club Rítmica Serradells organitza el proper diumenge, 11 de gener, una gala benèfica al pavelló dels Serradells, amb l’objectiu de recaptar fons per a l’Associació Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), entitat que treballa en l’acompanyament educatiu i social de joves en situació de risc al Principat.

La gala, que començarà a les 9.30 h, comptarà amb una entrada solidària de 4 euros, i tot el recaptat es destinarà íntegrament als programes que desenvolupa ADJRA per a fomentar la inclusió social, l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats entre els joves. L’acte combinarà exhibicions esportives i una clara vocació solidària, posant en valor el paper de l’esport com a eina educativa i de transformació social. La iniciativa s’emmarca en la voluntat del club d’anar més enllà de l’àmbit esportiu i contribuir activament al benestar de la comunitat.

Per a aquelles persones que no puguin assistir-hi presencialment, l’organització ha habilitat diferents vies de col·laboració solidària, com la Fila 0 o les aportacions a través de Bizum ADJRA (codi 09231).

Des de l’organització es fa una crida a la participació ciutadana i es destaca la importància de sumar esforços entre entitats esportives i socials per a donar resposta a les necessitats dels col·lectius més vulnerables.

