El Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell pateix un atac vandàlic

Tant l’exterior com l’interior del local van quedar afectats per l’atac vandàlic (RàdioSeu)

El Club de Caça i Pesca de l’Alt Urgell ha fet una crida al civisme, i també a rebutjar els actes incívics, després que aquest mes d’octubre el seu local social, a l’entorn de la Seu, ha estat víctima d’un lamentable atac en el qual s’hi ha causat danys importants.

Ara fa uns dies, uns desconeguts van forçar i cremar la porta d’entrada a l’espai que l’entitat urgellenca té a tocar del riu Segre, a prop del pont de la Palanca, i després de forçar l’accés van remoure el mobiliari i van fer malbé trofeus i altres materials que s’hi guardaven, vinculats a l’activitat de la pesca o la caça.

En aquest sentit, els brètols van agafar tots els motius cinegètics que s’hi conservaven i els van llançar al riu. Aquest atac a l’interior mateix del local ha causat la indignació dels membres del club, que des de fa temps ja ha patit d’altres actes incívics com ara pintades a la façana, que han de netejar de manera periòdica, i danys a la xarxa de protecció del recinte. En aquest darrer atac, de fet, els autors van tallar una part de la reixa per a accedir a la caseta.

El president del Club de Caça i Pesca urgellenc, Toni Vilarrubla, ha manifestat que “sap molt greu” que a la Seu hi hagi gent capaç d’actuar així i indica, amb resignació, que ara l’únic que poden fer és arreglar novament el local i netejar les pintades.

L’actual local de l’entitat havia estat antigament la gossera municipal. Quan aquest servei es va traslladar a Benavarre, el club va arribar a un acord de cessió amb l’Ajuntament per a poder-lo fer servir. A canvi, es fan càrrec del seu manteniment. Malgrat els reiterats actes vandàlics que han patit darrerament, no es plantegen canviar de local perquè consideren que és un lloc idoni per a les seves reunions i trobades.