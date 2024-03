El club anuncia que Sarabia deixa de ser el tècnic de l’FC Andorra

El fins ara tècnic tricolor, Eder Sarabia, en una imatge d’arxiu (FC Andorra)

Eder Sarabia deixa de ser l’entrenador del primer equip de l’FC Andorra, així com el seu equip tècnic. El consell d’administració ha pres aquesta decisió, el cessament, a causa dels mals resultats del conjunt tricolor i amb l’objectiu de redreçar el rumb per a mirar d’aconseguir la permanència al futbol professional. Així mateix, des de l’entitat tricolor “volem mostrar el nostre profund agraïment al que és ja un dels tècnics més importants de la història del club per la seva feina en aquests poc més de tres anys dirigint l’equip”.

Eder Sarabia va arribar al Principat el gener de 2021 i en la seva primera temporada a la banqueta del primer equip va aconseguir l’ascens a primera RFEF i jugar el playoff de promoció a segona divisió. En aquella ocasió, però, el filial de la Real Societat va evitar que l’equip aconseguís donar el salt al futbol professional.

Va ser en la segona temporada del tècnic a la banqueta, la primera des de l’inici, quan es va aconseguir l’anhelat ascens a LaLiga, una fita històrica per a l’entitat. A més, el curs següent, en l’estrena al futbol professional, l’equip va seguir amb la seva brillant trajectòria amb una excel·lent setena posició. Uns bons resultats que, enguany, tot i un gran inici, els tricolors no han pogut mantenir, “motiu pel qual des del club es busca, ara, un revulsiu per a mirar de mantenir la categoria”.

De la mateixa manera, el club també vol agrair la feina i la dedicació del segon entrenador Jon López, el responsable de lideratge Javier Marigorta i l’analista Guillermo Gómez que tampoc seguiran en la disciplina tricolor.