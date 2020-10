‘El Clima del Pirineu i El Parc Natural del Cadí-Moixeró’, nova exposició a l’Espai Ermengol

‘El Clima del Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró’, és la nova exposició que a partir d’aaquest divendres es pot visitar a la tercera planta de l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat de la Seu d’Urgell.

Aquesta exposició, dedicada al clima i els fenòmens meteorològics més habituals del Parc Natural del Cadí-Moixeró, ha estat executada amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través d’aquest parc natural, i de la mà d’Albert de Gràcia, de MeteoPirineus Catalans

En la presentació, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha volgut subratllar que “aquesta inauguració no seria possible si no fos pel suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Parc Natural del Cadí-Moixeró”. Fàbrega també ha volgut mostrar l’agraïment per part de l’Ajuntament urgellenc tant al Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya que ha estat subvencionat a través de la convocatòria adreçada als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, així com també a l’empresa MeteoPirineus Catalans per haver executat el projecte.

L’alcalde urgellenc ha recalcat que la creació de dues regidories noves com la de Patrimoni Natural i Patrimoni Cultural serveixen per portar a terme projectes com aquest. “Precisament per posar en valor aquest gran patrimoni que la Seu d’Urgell té, tant de patrimoni cultural a dins la ciutat com de patrimoni natural també dins la ciutat i els seus voltants, i aquesta exposició n’és una primera mostra”.

Per la seva part, el vicealcalde de la Seu, Francesc Viaplana, ha explicat que la sala que ocupa a partir d’avui aquesta nova exposició, a la tercera planta de l’Espai Ermengol, durant uns cinc anys hi ha estat exposada una mostra dedicada als cents anys de la Cooperativa Cadí. “Mostrem el nostre agraïment a la Cooperativa Cadí per la seva important tasca a la Seu”. Viaplana ha recordat però que “aquesta tercera planta de l’Espai Ermengol ha estat concebuda per instal·lar-hi exposicions temporals, per tal que sigui una planta viva i dinàmica, perquè hi vagin passant diferents exposicions. Per això avui inaugurem aquesta exposició dedicada al clima del Pirineu i del Parc Natural del Cadí-Moixeró”.

Val a dir que aquesta exposició ubicada a l’equipament museístic de l’Espai Ermengol inaugura ja la seva quarta exposició temporal des d ela seva obertura l’any 2011.

Des de l’Àrea de Patrimoni Natural que encapçala Núria Tomàs, s’afirma que “un dels propòsits que té aquesta àrea de l’Ajuntament de la Seu és la divulgació, el coneixement i el respecte del nostre territori a través del seu paisatge i el nostre entorn natural com a un tresor excepcional que cal conservar i protegir per tal de garantir-ne el seu futur”. Tomàs ha abundat al respecte que “sense respecte és difícil gestionar un espai natural”.

La regidora de Patrimoni Natural ha remarcat que l’Espai Ermengol té també per objectiu situar-se com un recurs més d’aprenentatge per als centres educatius, un espai de divulgació del llegat històric i patrimoni que s’adreça tant als urgellencs com també als visitants, a través d’un turisme sostenible, amb un ventall d’activitats de dinamització per a tots els públics.

L’exposició

Albert de Gràcia de MeteoPirineus Catalans ha explicat el contingut de l’exposició ‘El Clima del Pirineu i el Parc Natural del Cadí-Moixeró’ que es compon d’unes excepcionals imatges alternades amb un total de 15 vídeos explicatius de diferents indrets del parc que ajuden al visitant entendre i aprendre sobre l’experiència climàtica d’aquest territori que es troba situat a cavall entre l’Alt Urgell, el Berguedà i la Cerdanya.

A través d’un seguit de plafons explicatius (en català i en anglès) el visitant coneixerà els núvols i les muntanyes i el vesant nord i sud del Pirineu; els vents i les muntanyes; la relació de la vegetació i la fauna amb el clima; el glaciarisme; les tempestes i consells sobre que cal fer si ens sorprèn una tempesta a la muntanya; i un especial sobre allaus. Aquesta exposició es complementa amb 15 audiovisuals que es poden seguir a la sala contigua de la mateixa planta que ocupa la mostra.

El visitant també disposa d’una guia de camp sobre el contingut de l’exposició, i un fulletó-conte que s’adreça al públic infantil que explica a través dels minairons el clima del Pirineu i del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

A més, s’han editat dos pòsters relacionats amb la mostra: un, amb fotos de diferents tipologies de núvols, i un altre, amb fotos de diferents paratges del parc natural en les quatre estacions de l’any.

Visites guiades i caminada a la Collada Josana

L’exposició es complementa amb un parell de visites guiades a càrrec del propi

Albert De Gràcia que explicarà de manera dinàmica i didàctica el contingut de la mostra per fer descobrir algun dels secrets de la zona.

La primera visita guiada tindrà lloc demà dissabte 3 d’octubre, a les sis de la tarda, mentre que la segona es realitzarà el pròxim dijous 8 d’octubre a dos quarts de vuit del vespre. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia enviant un correu electrònic a: info@turismeseu.com

També en el marc d’aquesta mateixa exposició, s’ha organitzat per aquest diumenge 4 d’octubre una caminada a la Collada Josana, conduïda per Albert De Gràcia, que es desenvoluparà de deu del matí a dues del migdia.

En aquesta sortida, que s’iniciarà des de l’entrada del poble del Querforadat a les nou del matí, s’analitzarà els trets climàtics descrits a l’exposició de l’Espai Ermengol sobre el clima del Pirineu i del Parc Natural del Cadí-Moixeró. Els participants rebran un llibret de camp sobre aquesta temàtica.

Aquesta ruta es desenvoluparà tot seguint les indicacions sanitàries: es formaran dos grups amb un monitor, amb un màxim de 10 persones per grup, i caldrà anar amb mascareta fins que se surti del poble del Querforadat.