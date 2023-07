El Cirque du Soleil més solidari

El Cirque du Soleil amb uns convidats de luxe (@andorraworld)

Els artistes i l’equip tècnic del Cirque du Soleil han rebut aquesta setmana un grup de joves de la Gavernera (dijous) així com diversos usuaris de la Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (divendres) per a gaudir conjuntament d’una jornada acompanyats dels protagonistes de FESTA.

Els participants han pogut conèixer de primera mà com assagen i es preparen els intèrprets, i han pres part d’activitats pensades especialment per a ells: tallers acrobàtics a l’escenari principal impartits per membres de la companyia canadenca com ara salts en corda, trapezis, globus, etc.

A banda, els més petits també han pogut iniciar-se en el món del maquillatge professional provant les espectaculars pintures que utilitzen els artistes durant les representacions. A més, tots han rebut un petit obsequi de record.

Aquesta acció social en col·laboració amb el Cirque du Soleil fa anys que es duu a terme i ja s’ha convertit en tot un clàssic durant l’estada de la companyia al Principat. La voluntat no és únicament acostar la companyia canadenca als participants, sinó també fer-los partícips del món de l’espectacle i oferir-los una activitat diferent. A les activitats específiques s’hi ha sumat la visualització de l’espectacle FESTA.

Aquest any han participat en l’activitat una quinzena de persones del servei ocupacional Xeridell i del centre de dia de la Fundació Nostra Senyora de Meritxell. En el cas de la Gavernera, n’han gaudit 25 joves i nens, que han estat acompanyats en tot moment per sis formadors d’aquest centre d’acolliment d’infants.