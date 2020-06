El cinema reobre demà divendres amb mesures especials i recupera l’acomodador

Mentre la indústria del cinema estudia com tornar als rodatges, els cinemes reprenen l’activitat. Cinemes Illa ofereix entrades no numerades, compra per internet amb emissió de QR per evitar cues, recupera la figura de l’acomodador i s’ha ideat una evacuació per les sortides d’emergència. La mascareta serà necessària per circular-hi .

La tornada al cinema serà ordenada per evitar aglomeracions. Per comprar l’entrada ho podem fer presencialment, o sinó podem estalviar temps i cues fent la compra per internet que ens emetrà un codi QR que s’identifica a l’entrada, una novetat amb avantatge: “un preu més econòmic de 3 euros” per fomentar la compra online, avança el director del cinema, Jordi Torres.

Comprar crispetes, beguda o llaminadures també s’ha sotmès a mesures de seguretat. En el cas de les llaminadues, aniran en bosses preparades de diversos tipus, i a les crispetes se’ls posarà a sobre una bossa de plàstic “perquè la gent estigui tranquil·la fins que arribi a la sala”.



Per circular per les zones comunes cal estar atents a les indicacions del terra i portar la mascareta posada, que no ens treurem fins que estiguem asseguts a la butaca.

A la sala ens esperarà l’acomodador. Les entrades no portaran seient assignat així que el primer que arribi marcarà l’ordre i els dos seients de distància entre persones o grups. Les sortides s’han organitzat per evitar l’encreuament de la gent.



Un cop marxem de la sala serà el torn de la neteja amb una solució alcohòlica. Els cinemes retiren el cartell de tancat i obren les portes per rebre els primers espectadors, de moment de dimecres a diumenge.