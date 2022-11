El CineClub la Seu, homenatjat per l’Acadèmia del Cinema Català per la seva trajectòria

El CineClub la Seu, ha estat homenatjat per l’Acadèmia del Cinema Català com un dels cineclubs, en actiu, més veterans de Catalunya. L’Acadèmia del Cinema en Català ha retut, recentment, un reconeixement al cineclubisme català en un acte celebrat al Cinema Edison de Granollers i que ha reivindicat el moviment cineclubista com a patrimoni cinematogràfic essencial de Catalunya, en permanent creixement de públic arreu del territori i amb una ferma aposta per a incrementar l’oferta cinematogràfica en llengua catalana a les pantalles, en versió original, subtitulada i doblada.

En aquest acte hi han assistit David Canut, Santi Calvo, i Albert Galindo, en representació de l’antiga i de la nova junta del CineClub la Seu, un dels més antics i encara actius de Catalunya.

En aquest homenatge, la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, ha lliurat un cartell -especialment dissenyat pel cartellista David Torrents– als deu cineclubs més antics de Catalunya. A més, ha tingut lloc la presentació d’un catàleg, amb versió digital interactiva al web de l’acadèmia, que recull la història dels deu cineclubs en actiu amb més de cinquanta anys de vida: el Cineclub Associació Cultural de Granollers (fundat el 1950), Cineclub Associació d’Enginyers de Catalunya (1969), el Cineclub Centre de Lectura de Reus (1969), el Cineclub la Seu (1969), el Cineclub Manresa (1955), el Cineclub Olot (1954), el Cineclub Sabadell (1957), el Cineclub Valls (1955), el Cineclub Vic (1958) i el Cineclub Vilafranca (1968).

D’altra banda, la junta del CineClub la Seu anuncia que el proper 23 de gener reiniciarà la seva programació.