El CineClub La Seu enceta el Cicle Distopia aquest dimarts

Cartells dels dos films programats pel CineClub La Seu per a aquesta setmana (RàdioSeu)

El CineClub La Seu desenvolupa aquest mes de novembre el ‘Cicle Distopia’, un programa de projeccions que estarà dedicat a films que dibuixen una societat inquietant. Aquestes pel·lícules, de vegades inspirades en alguns episodis reals, expliquen històries imaginàries que transcorren en societats totalment oposades a la utopia, és a dir, amb escenaris socials i polítics opressius, totalitaris o indesitjables.

El cicle es durà a terme entre aquesta setmana i la vinent i totes les sessions es faran a Cinemes Guiu. Començarà avui dimarts 7 de novembre, a les 8 del vespre, amb un clàssic d’aquest gènere: ‘Farenheit 451’, de l’any 1966, dirigit per François Truffaut i protagonitzat per Julie Christie i Oskar Werner. La vetllada inclourà un cinefòrum, amb Txema Díaz-Torrent, sobre la distopia en el cinema, la literatura i el còmic. I és que, aquest, és un gènere que també ha tingut força recorregut en aquestes altres disciplines artístiques.

També aquesta setmana, dijous dia 9 (20.30 h), s’oferirà un altre film britànic: ‘Brazil’, de Terry Gilliam, rodada el 1985. Aquesta va ser una aposta molt personal de Gilliam, membre del conegut grup còmic Monty Phyton, que va estar a punt de no estrenar-se perquè la productora no en veia gens clara la viabilitat. De fet, el film va tenir uns resultats de taquilla discrets. Però, malgrat això, va rebre bones crítiques i amb els anys ha esdevingut una obra de culte. Entre els protagonistes d’aquest film hi ha Robert de Niro, Bob Hoskins i un altre conegut actor de Monty Phyton, Michael Palin.

La setmana vinent també hi haurà una doble sessió, amb la qual es tancarà el cicle. El 14 de novembre (20.30 h), amb ‘THX 1138’, que va dirigir l’any 1971 el nord-americà George Lucas. I el dia 16, amb ‘When the wind blows’, de 1986 i dirigida pel britànic Jimmy Murakami. Aquell dia, la projecció començarà a les 8 del vespre i després, a 2/4 de 10, es clourà el cicle amb un ‘Concert utòpic’ a càrrec del conjunt CiRusViRCulLe, format per Laurent Paris i Betty Hovette.