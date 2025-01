El cicle ‘Tastet d’Oficis’ oferirà, enguany, onze nous tallers a Estamariu

Un dels tallers organitzats al cicle ‘Tastet d’Oficis’, a Estamariu (Fundació Planes Corts)

La Fundació Planes Corts d’Estamariu impulsa, per tercer any consecutiu, el cicle de tallers ‘Tastet d’oficis’, que durant el 2025 inclourà 11 sessions formatives sobre oficis relacionats amb l’artesania agroalimentària, l’artesania i les arts, juntament amb professions que inclouen elements d’innovació com la intel·ligència artificial i nous suports de comunicació.

Els tallers es presenten en format “píndola”, amb una durada d’entre un i dos dies i gairebé sempre en cap de setmana. Tenen un triple objectiu: “que tothom, homes i dones, joves i grans, rurals i urbans, puguin tastar-los i, si troben allò que els apassiona i que els permetrà viure i treballar al món rural, hi puguin aprofundir amb formacions especialitzades”. Els tallers també volen facilitar eines per a la sobirania i posar en valor la cultura, la natura i les possibilitats del territori.

La periodicitat del cicle és mensual, i els professors que condueixen els tallers són professionals dels seus respectius sectors. Gairebé tots ells viuen i treballen en comarques del Pirineu.

El primer taller tindrà lloc el dissabte, 25 de gener, i es titula ‘Teixir amb teler’. L’impartirà Paula Martínez, teixidora d’Organyà. Al cap d’un mes, el 22 de febrer, serà el torn de Josep Rafanell, fuster d’Estamariu, que ensenyarà a fer un saler de fusta. Al març, el guia de muntanya Xavi Llongueras, de Prullans, dirigirà un taller sobre orientació. A l’abril, l’artesà Jeroni Majoral, de la Formatgeria Cal Majuba de la Seu, introduirà els participants en el món del formatge de pastor, des del moment de munyir les ovelles fins a l’elaboració d’un recuit.

Per al maig, es prepara un innovador taller d’elaboració de pòdcast, dirigit pels periodistes de ‘La Coctelera’ Francesc Canosa, Àlex Garcia i Joan Alonso. L’1 de juny, la fotògrafa i veïna d’Estamariu, Gemma Pla, de Tucutun Fotografia, dirigirà un taller sobre fotografia d’exterior. Al mateix mes hi haurà un segon taller, el 14 de juny, quan Júlia Yuste, membre del col·lectiu Eixarcolant, ensenyarà a elaborar una farmaciola natural amb herbes remeieres.

Al juliol el formatger, Salvador Maura, de Mas d’Eroles d’Adrall, farà un taller sobre formatges de quallada àcida. A l’agost, la copywriter de Solsona, Cristina Fuertes, dirigirà una formació titulada ‘Com viure d’escriure al Pirineu’. A l’octubre serà el mes dels bolets i, per això, Marc Casabosch, del col·lectiu Eixarcolant, ensenyarà com trobar-los i a cuinar-los. I, per a acabar l’any, al desembre, Esther Massana, de la Fleca Ca la Xata d’Estamariu, ensenyarà a elaborar ‘Galetes i dolços de Nadal’.

Els tallers tenen una cabuda d’unes 10 persones cadascun i un cost de 50 € per persona. Els ingressos van íntegrament destinats a les persones que els dirigeixen. Les places s’atorguen per ordre d’inscripció.





Balanç de 2024

Entre els mesos de gener i desembre de 2024, la Fundació Planes Corts ha dut a terme 10 tallers d’oficis. D’aquests, 6 van ser d’artesania agroalimentària (formatges de pasta tova, hort agroecològic, fermentats i encurtits, matons i iogurts, bolets i elaboració de pa i pastes); 3 d’artesania d’arts i oficis (decoració d’objectes de llauna i fusta, estampació botànica i ceràmica), i un de reparació de petita maquinària agrícola.

Dels 126 participants, 95 van ser dones (el 75,4%) i 31 homes (el 24,6%). Pel que fa a la procedència dels assistents, 44 han estat veïns d’Estamariu i Bescaran (el 34,9%) i els 82 restants provenien principalment de les comarques pirinenques i d’Andorra. La Fundació Planes Corts és una fundació privada sense ànim de lucre que promou el desenvolupament sostenible de les comunitats d’Estamariu i Bescaran, creant oportunitats de treball, qualitat de vida i cultura per al conjunt dels seus habitants.