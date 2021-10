El cicle Desenterrant presenta ‘Recerca jove’, una nova proposta per a joves investigadors

El cicle Desenterrant el passat supera el divendres vinent l’equador de la seva edició de 2021 amb una nova proposta anomenada “Recerca jove”, que planteja la presentació de treballs d’alumnes de segon de batxillerat vinculats amb la branca de les humanitats i centrats en aspectes propis de la comarca de l’Alt Urgell.

La proposta, organitzada per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat i el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, en col·laboració amb el Departament de Ciències Socials de l’IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, planteja oferir una plataforma de difusió dels resultats dels treballs de recerca d’humanitats. El treball de recerca de batxillerat, que forma part del currículum dels alumnes que cursen aquesta etapa de la seva formació, integra un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació, amb l’orientació i el seguiment del professorat, per tal de consolidar la seva competència en recerca. La presentació de treballs de recerca en el marc del cicle Desenterrant el passat es valora com un aspecte molt positiu dins del marc d’aquesta activitat curricular dels alumnes, i s’adapta perfectament a l’objectiu del cicle de divulgar el coneixement del patrimoni, l’arqueologia i la història de la comarca de l’Alt Urgell.

La primera xerrada en el marc d’aquest espai de recerca jove serà pronunciada per Aleix Godinho Benítez, de 17 anys, alumne de segon de batxillerat l’Institut Joan Brudieu de la Seu d’Urgell, amb el títol L’Alt Urgell i el Pirineu, territori de festes i tradicions populars, en la qual presentarà els continguts del seu treball de recerca tutoritzat pel professor Xavier Mauri, del mateix institut d’educació secundària.

L’acte tindrà lloc el divendres dia 15 d’octubre a l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, a les 20.00 h. L’assistència és oberta a tothom, amb inscripció prèvia a l’enllaç https://agenda.laseu.cat/espaiermengol/.