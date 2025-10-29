El cicle Desenterrant el passat s’acomiada amb un documental dedicat als forns de pega

Aquest dijous, 30 d’octubre, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, a la Seu, acollirà a les set del vespre la projecció del documental “Pega negra, or negre. La peguera nova de can Frigola”, amb què s’acomiadarà l’edició d’aquest any del cicle Desenterrant el passat. El documental recull des dels primers moments de recerca d’informació i del testimoni dels darrers pegaires del Pirineu i de Burgos, fins a la posada en marxa de la peguera nova de can Frigola, al Baix Empordà.
Paral·lelament, mostra també l’encesa d’una altra peguera a Mataca, a Quintanar de la Sierra (Burgos), seguint la tradició dels antics pegaires de la zona. La reconstrucció i posada en marxa del forn de pega de can Frigola ha estat possible gràcies al testimoni d’Isidre Tarrès, l’últim pegaire, veí de l’Alzina d’Alinyà, que estarà present a la projecció i exposarà el seu testimoni. També hi seran presents el mestre terrisser Josep Matés, coordinador i promotor de la cuita pegaire, i Quim Paredes, realitzador del documental, que faran igualment una breu intervenció al final de la projecció.
Amb aquesta activitat, el cicle Desenterrant el passat clourà la seva edició de 2025 amb sis activitats dutes a terme per tota la comarca i vinculades amb la divulgació del patrimoni cultural i la història del territori. Organitzen el cicle el Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat.