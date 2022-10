El cicle ‘Desenterrant el passat’ redescobreix els camins vells d’Andorra en una xerrada a Arcavell

El proper dissabte, dia 22 d’octubre, a les 18.00 hores, tindrà lloc al Local Social d’Arcavell la conferència titulada “Camins vells d’Andorra. Geografia i patrimoni del viari tradicional a Valls de Valira”, a càrrec del geògraf Carlos Guàrdia Carbonell i de l’historiador Carles Gascón Chopo. La conferència podrà ser seguida en directe en streaming a través de l’enllaç https://youtu.be/ay8l4e9gTak

La xerrada, que forma part del cicle “Desenterrant el passat”, pren com a punt d’interès la naturalesa del viari tradicional que comunicava la plana de l’Urgellet amb les valls d’Andorra, amb una especial atenció a la vall del riu Valira i els seus contraforts immediats, a través de la presentació de diverses evidències de la cartografia històrica i d’indicis materials vinculats amb el viari antic que han perviscut, com ara restes de ponts, d’esglésies, de fortificacions o altres elements que s’expliquen per l’existència d’aquests camins antics.

Històricament, els camins de la vall d’Andorra han tingut una gran importància en la travessa dels Pirineus. Les hipòtesis més recents plantegen que la pròpia existència del bisbat d’Urgell podria respondre a la necessitat d’organitzar aquest espai de trànsit en un moment de conflicte entre francs i visigots, al segle VI.

Durant l’edat mitjana, aquests camins van tenir un nou paper en el context dels interessos estratègics dels comtes de Foix que, un cop van esdevenir vescomtes de Castellbò, es van interessar en el control d’aquests camins per a garantir les comunicacions entre les dues meitats dels seus dominis.

D’aquest fet, es desenvoluparien les seves ambicions sobre les valls d’Andorra i arrencarien les particularitats polítiques del país dels Pirineus. Finalment, la consolidació d’Andorra com a país diferenciat incorporà nous interessos i funcionalitats a uns camins tradicionals que, a partir d’un moment determinat, van esdevenir internacionals.

L’activitat forma part del cicle “Desenterrant el passat”, que durant tot el mes d’octubre organitza diverses accions relacionades amb la història i el patrimoni cultural per tota la comarca de l’Alt Urgell, i que està organitzada pel Consell Comarcal de l’Alt Urgell, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell i l’Espai Ermengol-Museu de la Ciutat. Compta així mateix amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i, en el cas d’aquesta activitat en concret, amb l’EMD d’Arcavell i la Farga de Moles.