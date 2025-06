El cicle de xerrades “Parlem-ne” revela que han augmentat un 40% les infeccions de transmissió sexual

La infermera Maria Crespo (AndorraDifusió)

El Comú de Sant Julià de Lòria ha tancat aquest dijous el cicle de xerrades “Parlem-ne” amb una taula rodona dedicada a les infeccions de transmissió sexual (ITS), una problemàtica que preocupa cada cop més al país. Segons les dades exposades, els casos han crescut un 40% en l’últim any. La sessió, que ha comptat amb una àmplia participació, ha reunit tres professionals de l’àmbit sanitari i psicològic: la doctora Cristina Royo, la infermera Maria Crespo i el psicòleg Enoc Pérez. Tots tres han coincidit en la importància de reforçar la informació, especialment entre els joves, sobre les conseqüències de mantenir relacions sexuals sense protecció.

Maria Crespo ha remarcat que “no és fàcil fer veure els riscos reals de no utilitzar preservatiu”, i ha alertat que moltes persones encara desconeixen la gravetat que poden tenir algunes ITS. Per la seva banda, la consellera de Social del comú, Eva Ramos, ha posat en valor l’èxit de les xerrades: “Hi ha hagut gairebé més d’un centenar d’assistents. Són espais pensats per a adolescents i famílies, en un moment clau de les seves vides.”

Amb aquestes activitats, Sant Julià vol contribuir a trencar tabús i fomentar una educació sexual més responsable i informada, especialment entre els joves.