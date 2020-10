El cicle de tardor d’espectacles infantils d’Andorra la Vella arrenca aquest proper dissabte

La temporada de tardor de teatre infantil del Comú d’Andorra la Vella, adreçat al públic familiar es posa en marxa el proper 17 d’octubre. En aquest nou cicle es recuperaran Clementina i Roig pèl-boig, dos dels muntatges previstos per a la temporada de primavera i que es van haver d’ajornar a causa del confinament, a les quals se suma Cuques.

Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal en dues funcions cadascun, a les 16.30 i a les 18.30 hores. L’aforament s’han vist reduït per adaptar-se a les limitacions derivades de la pandèmia i pot veure’s alterat pels protocols que estableixen les autoritats sanitàries en funció de l’evolució de la situació. L’ús de la mascareta, a més, serà obligatori durant tota la funció.

La venda de localitats, que ja està oberta, es farà en nuclis de 2 butaques, amb la separació reglamentària d’1,5 metres entre els respectius nuclis per garantir la distància de seguretat. El dia de l’espectacle, a més, els accessos i sortides de la sala es faran de manera ordenada per assegurar el distanciament entre els assistents i la sala es desinfectarà abans i després de cada representació.

L’entrada és gratuïta per als infants (cal treure el tiquet tot i ser de franc) i té un preu de 4 euros per als adults. Els tiquets es poden adquirir únicament per Internet, a www.andorralavella.ad/entrades. S’aconsella als assistents que no imprimeixin l’entrada i que el dia de la representació la presentin amb un dispositiu mòbil.

El programa

Clementina, una producció andorrana a càrrec de l’Escena Nacional d’Andorra (ENA) i Somhiteatre, obre la temporada el dia 17. Es tracta d’una representació que, a través de la narració d’una nena a qui li agrada explorar el món, pretén incidir en la coeducació i la igualtat de gènere des d’una perspectiva visual i poètica. Està basada en el conte infantil L’Artur i la Clementina, d’Adela Turin, que forma part de la col·lecció creada per la pròpia autora l’any 1974.

La temporada seguirà el 21 de novembre amb l’espectacle de titelles Roig pèl-boig, que signa la companyia Mimaia Teatre i que narra la història d’un nen que treballa a les mines. L’obra, inspirada en el conte de Giovanni Verga Rosso Malpelo, convida el públic a fer una reflexió sobre l’origen i el valor de les coses en un món en què la cultura d’un sol ús s’està imposant cada vegada amb més força.

Es cicle es tanca el 19 de desembre amb el muntatge musical multidisciplinar Cuques, que també signa l’Escena Nacional d’Andorra i que reflexiona al voltant de valors com l’amistat, la importància de respectar la natura i el consumisme.

Consulteu aquí el programa complet de la Temporada de tardor