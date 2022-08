El cicle de cinema “Els museus al 7è art” torna amb “The square”

Ja és una tradició que als jardins de la Farga Rossell es programi el cicle de cinema a la fresca Els museus al 7è art, en què es mostren pel·lícules de temàtica artística i relacionada amb els museus. Els assistents poden portar una manta i un pícnic per a gaudir de la primera pel·lícula del cicle: The square, del suec Ruben Östlund. Com a novetat, enguany, l’organització disposa de gandules i crispetes per al públic assistent.

El film tracta sobre el conflicte que s’inicia a causa del vídeo promocional de l’obra The square, que provoca un debat sobre la llibertat d’expressió i el que és políticament correcte.

La sessió tindrà lloc el dimarts, dia 9 d’agost, a les 22 hores i, per a assistir-hi, cal reservar trucant al (+376) 836 908.