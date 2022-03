El Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges continua amb l’aventura de Marta Tibau i Marià Miño

Marta Tibau i Marià Miño presenten el seu documental “Furgo en ruta” al Cicle de Cinema de Muntanya i Viatges aquest dimarts 8 de març al teatre de Les Fontetes a les 21h, després del qual hi haurà un col·loqui.

El 13 de juny de 2012, Marta Tibau i Marià Miño van enviar La Saioneta, la seva furgoneta-vivenda des de Barcelona fins a Buenos Aires, Argentina, per viure viatjant amb el projecte audiovisual Furgo en ruta. Mai van pensar que quasi 10 anys després seguirien amb l’aventura de la vida nòmada.

Originaris de Catalunya, es van conèixer a Andorra, on treballaven en mitjans de comunicació. Amb la idea de fer una sèrie audiovisual per vendre a alguna televisió, actualment estan recorrent Mèxic, on segueixen viatjant gràcies al contingut que generen al canal de Furgo en ruta de Youtube.

Durant la ruta per Llatinoamèrica s’han dedicat a la música, a l’artesania, a fer vídeos comercials per a empreses turístiques i a altres feines que han fet que aquesta aventura que havia de durar un any i mig, ja s’hagi consolidat com la seva forma habitual de viure.