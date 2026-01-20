El Cicle Cultural d’Encamp presenta una àmplia oferta per a tots els públics fins al juny

El Comú d’Encamp ha presentat, aquest dimarts, la programació del Cicle Cultural d’Encamp amb un ampli ventall de propostes que s’iniciaran demà i s’allargaran fins al juny apta per a tots els públics. El conseller de Cultura, Infància i Joventut, Joan Sans, ha destacat que es tracta “d’una programació de qualitat, que integra talent nacional i que és eclèctica perquè incorpora diversos aspectes i llenguatges del món escènic”. Sans també ha agraït la col·laboració de l’Ambaixada de França a Andorra amb Le porteur d’histoire, una obra que forma part de la Saison Culturelle 2025-2026 i que encetarà el Cicle Cultural d’Encamp aquest dimecres, 21 de gener, a les 20:30 hores, a la Sala de festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp.
Per la seva banda, el tècnic del departament de Cultura, Álvaro Rodríguez, ha posat en relleu que “quatre de les deu propostes del cicle són de creació nacional”, i ha detallat les diferents obres que conformen el cartell d’aquesta edició.
Les entrades ja es poden adquirir al web comuencamp.ad/vendaentrades, amb un preu de 12 euros per als adults i 6 euros per a infants i joves a les files parells, i de 14 euros i 7 euros, respectivament, a les files senars. En el cas de l’espectacle de l’Animal Escola de Teatre, la venda d’entrades es gestiona directament a través de la companyia.
Una programació diversa i adreçada a tots els públics
El Cicle Cultural d’Encamp s’iniciarà aquest dimecres, 21 de gener, amb Le porteur d’histoire, d’Alexis Michalik, una peça teatral de gran èxit internacional que inaugurarà la programació amb una proposta de teatre narratiu d’alt nivell artístic.
El teatre tindrà un paper destacat dins el cicle, amb obres com 22 caixes, d’Aina Sánchez (30 i 31 de gener), o Projecte Laramie, de l’Animal Escola de Teatre (28 de març). També s’hi inclou el monòleg Miss 40, de Rocío Raval (5 de març).
La dansa serà una altra de les grans protagonistes de la programació, amb espectacles com PICASSa, de Lorena Nogal (7 de febrer), que es podrà veure a Ràdio Andorra.
La música també tindrà un espai rellevant amb el concert Gala i Ovidio, de Raül Refree i Aída Tarrío (21 de març), i l’actuació de Tarta Relena (9 de maig), dues propostes que aposten per la revisió i reinterpretació de la tradició musical.
Finalment, el cicle inclou una oferta específica per al públic infantil i familiar, amb espectacles com Alícia al vaixell de les meravelles, de Trencadís Produccions (7 de març), Alma, una proposta de dansa i teatre d’objectes, de la companyia Ia MONTO (25 d’abril), i Ona, de La Súbita, un espectacle de dansa contemporània amb música en directe adreçat a infants de 2 a 5 anys i que clourà el Cicle Cultural Encamp, el 6 de juny.