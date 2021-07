El CHPA Cadí completa el seu Campus d’Hoquei

El CHPA Cadí ha celebrat aquesta setmana passada el seu Campus d’Hoquei 2021, al Poliesportiu Municipal de la Seu d’Urgell. Al llarg de la primera setmana completa de juliol, els infants i joves inscrits han pogut gaudir d’uns dies per millorar el seu nivell com a jugadors al costat de tècnics experts, a més de fer activitats paral·leles com ara descensos al Ràfting Parc, al recinte del Parc Olímpic del Segre.

El cos tècnic que ha dirigit aquesta estada comptava amb Dani Mogal, entrenador d’equips de base del Futbol Club Barcelona, juntament amb Raül Castillo i Ivan Morales, membres del CE Arenys de Munt, i l’urgellenc Jordi Pons, format al Cadí i actual porter del PH Sant Cugat. També hi han col·laborat l’actual entrenador del CHPA Cadí, Roger Corral, i el porter Jordi Garcia, membres del sènior urgellenc que enguany ha assolit l’ascens a Primera Catalana.

Un contratemps de darrera hora va impedir jugar els partits finals que hi havia previstos, però “el balanç de tota la setmana és molt satisfactori”, segons han valorat des de l’entitat pirinenca. El club ha agraït el suport dels pares, mares i esportistes, la col·laboració de l’Ajuntament de la Seu i el patrocini de Rubi i Clyton Hockey, entre d’altres.

Dol a l’hoquei català per Ramon Basiana

D’altra banda, el CHPA Cadí s’ha sumat al condol per la pèrdua del president de la Federació Catalana de Patinatge, Ramon Basiana, que va morir aquest diumenge passat als 63 anys a la Vall d’en Bas (Garrotxa). Basiana, nascut a Manresa, va ser un dels principals impulsors de la internacionalització de l’esport català i, concretament, del reconeixement oficial en l’hoquei patins i el patinatge artístic, dos esports en els quals Catalunya és una potència mundial. Al llarg del seu mandat, que finalitzava enguany, la Seu d’Urgell ha acollit un gran nombre de competicions i fases finals nacionals o estatals en aquests dos esports.

Ramon Basiana va ser elegit president de la Fecapa l’any 2002. Al cap de dos anys, al 2004, va aconseguir que la Federació Internacional de Patinatge incorporés Catalunya com a membre de ple dret i n’autoritzés la participació al Mundial B d’hoquei, a Macau, que la selecció catalana va guanyar de manera contundent, cosa que li permetia accedir al Mundial A. L’arribada de l’equip a Barcelona va anar acompanyada d’una de les celebracions més multitudinàries que s’han dut a terme a la plaça de Sant Jaume. Al cap de poc temps, però, les pressions polítiques del Govern espanyol van provocar que la FIP revoqués aquest reconeixement, en una controvertida assemblea celebrada a Fresno (EUA).

Tot i això, Basiana sí que va aconseguir que Catalunya fos admesa a la Confederació Sud-americana i que el combinat català fos campió de la Copa Amèrica l’any 2010, any en què el torneig es va organitzar a Vic. Més recentment, va ser un dels impulsors dels World Roller Games, que van celebrar la seva segona edició a Barcelona, l’any 2019, amb participació de jugadors de l’Hoquei Cadí.