El CFLV amplia l’oferta formativa amb 83 cursos gratuïts i programes especialitzats com la pedra seca

By:
On:
In: Societat
Un mur fet amb la tècnica de pedra seca
Un mur fet amb la tècnica de pedra seca (SFGA)

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) obre les inscripcions per al primer semestre del curs 2026-2027 amb una oferta de 83 cursos gratuïts adreçats a la ciutadania, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge al llarg de tota la vida i donar resposta a les necessitats del mercat laboral i dels diferents col·lectius. Les inscripcions es podran formalitzar des d’aquest dilluns, 15 de juny, fins a l’11 de setembre a través del web www.cflv.ad, i les formacions es desenvoluparan entre setembre del 2026 i gener del 2027.

L’oferta inclou propostes en àmbits com les competències digitals, el desenvolupament personal i professional, la comunicació o la preparació de proves oficials, amb una programació pensada per adaptar-se a les necessitats actuals de la societat.

Entre les novetats, destaquen nous cursos orientats a aportar eines pràctiques per a la vida quotidiana i familiar, així com formacions específiques en economia personal i competències digitals avançades.



Formació especialitzada per a preservar el patrimoni tradicional

Paral·lelament, el centre continua reforçant la seva oferta de formació especialitzada en col·laboració amb altres departaments del Govern. En aquest sentit, el Departament de Patrimoni Cultural i el CFLV organitzen, aquesta tardor, dos cursos de formació en pedra seca, una tècnica constructiva tradicional vinculada al patrimoni cultural del país.

Aquesta iniciativa, que arriba a la vuitena edició, s’emmarca en el projecte europeu PETRA i combina formació teòrica i pràctica sobre el terreny per a capacitar professionals en la construcció i restauració d’estructures de pedra seca.

Els cursos, gratuïts i amb places limitades, es desenvoluparan entre finals de setembre i inicis d’octubre, amb un primer nivell centrat en la construcció de murs i un segon nivell especialitzat en la restauració de camins i estructures patrimonials.

Amb aquesta nova programació, el Centre de Formació al Llarg de la Vida consolida el seu paper com a eina clau per a promoure una formació accessible, contínua i alineada amb les necessitats del país, alhora que contribueix a preservar coneixements tradicionals i impulsar noves competències per al futur.

[do_widget id=category-posts-pro-64]