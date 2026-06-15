El CFLV amplia l’oferta formativa amb 83 cursos gratuïts i programes especialitzats com la pedra seca

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) obre les inscripcions per al primer semestre del curs 2026-2027 amb una oferta de 83 cursos gratuïts adreçats a la ciutadania, amb l’objectiu de facilitar l’aprenentatge al llarg de tota la vida i donar resposta a les necessitats del mercat laboral i dels diferents col·lectius. Les inscripcions es podran formalitzar des d’aquest dilluns, 15 de juny, fins a l’11 de setembre a través del web www.cflv.ad, i les formacions es desenvoluparan entre setembre del 2026 i gener del 2027.
L’oferta inclou propostes en àmbits com les competències digitals, el desenvolupament personal i professional, la comunicació o la preparació de proves oficials, amb una programació pensada per adaptar-se a les necessitats actuals de la societat.
Entre les novetats, destaquen nous cursos orientats a aportar eines pràctiques per a la vida quotidiana i familiar, així com formacions específiques en economia personal i competències digitals avançades.
Formació especialitzada per a preservar el patrimoni tradicional
Paral·lelament, el centre continua reforçant la seva oferta de formació especialitzada en col·laboració amb altres departaments del Govern. En aquest sentit, el Departament de Patrimoni Cultural i el CFLV organitzen, aquesta tardor, dos cursos de formació en pedra seca, una tècnica constructiva tradicional vinculada al patrimoni cultural del país.
Aquesta iniciativa, que arriba a la vuitena edició, s’emmarca en el projecte europeu PETRA i combina formació teòrica i pràctica sobre el terreny per a capacitar professionals en la construcció i restauració d’estructures de pedra seca.
Els cursos, gratuïts i amb places limitades, es desenvoluparan entre finals de setembre i inicis d’octubre, amb un primer nivell centrat en la construcció de murs i un segon nivell especialitzat en la restauració de camins i estructures patrimonials.
Amb aquesta nova programació, el Centre de Formació al Llarg de la Vida consolida el seu paper com a eina clau per a promoure una formació accessible, contínua i alineada amb les necessitats del país, alhora que contribueix a preservar coneixements tradicionals i impulsar noves competències per al futur.