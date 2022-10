El CFA de la Seu inaugura el curs parlant de les Falles d’Alàs

El Centre de Formació d’Adults de la Seu d’Urgell inaugura el seu curs 2022-2023 i, tal com és habitual, ho farà amb una conferència oberta tant a l’alumnat com a la ciutat. Enguany versarà sobre la recuperació de les Falles d’Alàs. L’acte és aquest dijous a les 20 hores a la Sala de Sant Domènec.

L’historiador urgellenc Carles Gascón oferirà la xerrada ‘Santa Maria de les Peces: del pergamí a la baixada de falles’, en què explicarà la recerca que va portar a reprendre aquesta tradició a Alàs. Gascón, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, va analitzar l’any 2019 un pergamí de grans dimensions en què s’hi narrava un enfrontament molt violent entre els veïns d’aquesta població i del poble veí de Torres d’Alàs que va tenir lloc l’any 1543.

En llegir-lo, va comprovar que la baralla tenia el seu origen en la definició de quins espais de la serra podia fer servir cada col·lectiu per a les respectives baixades de falles del solstici d’estiu, que feien des de l’ermita de Santa Maria de les Peces.

Així, al començament del 2020 es va fer públic que aquesta és la baixada de falles més antiga que hi ha documentada al Pirineu català, malgrat que al llarg dels darrers segles aquest costum ancestral s’havia deixat de celebrar, tant a Alàs com a la resta de l’Alt Urgell, mentre que sí que s’havia mantingut a moltes altres valls pirinenques. Una preservació que ha fet que actualment la festa ja tingui el reconeixement de Patrimoni Immaterial de la Humanitat, concedit per la UNESCO.

La troballa va motivar els veïns d’Alàs i Cerc a intentar recuperar la tradició. La crisi sanitària va impedir que aquesta represa es dugués a la pràctica el mateix any 2020, però l’any passat sí que es va poder fer, en una nit de Sant Joan que va esdevenir històrica per al municipi, malgrat que les restriccions que encara hi havia en aquell moment van fer que la presència de públic es limités als veïns. Enguany la baixada ja s’ha pogut fer sense limitacions sanitàries, tot i que l’encesa del foc es va fer només a l’entorn del poble, pel risc d’incendi que hi havia el mes de juny.