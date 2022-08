El CF Organyà prepara la plantilla per a la nova temporada

El Club de Futbol Organyà ja prepara el retorn a l’activitat per a començar la temporada 2022-2023. L’entitat blanc-i-blava ja ha anunciat aquestes darreres setmanes quin serà el gruix principal de la plantilla, que manté molts dels jugadors d’aquesta darrera campanya, juntament amb l’entrenador, Marc Busquets. El tècnic afronta el repte “amb moltes ganes de treballar i donar continuïtat a les bones sensacions amb les que vam acabar el passat curs”.

Pel que fa als jugadors, un dels que continuarà és el capità, Xavi Casanova, que ja complirà la seva novena temporada a l’equip. Un altre dels capitans, Pol Escales, sumarà ja cinc anys a l’Organyà, consolidat com un puntal de la defensa. Tanmateix, el jugador amb més trajectòria al club ara mateix és Robert Vilà, que viurà la seva 15a temporada al conjunt ganxo després d’haver signat un molt bon final de la 2021-2022.

L’equip alturgellenc també comptarà amb Luka Markovic i Ivo Markovic, que aquest any passat pràcticament no van poder jugar per motius d’estudis i que formaran part de la plantilla per quart any. També iniciarà la seva quarta temporada a les Lloredes el migcampista Xavier Jordana, recuperat d’una lesió que arrossegava de l’últim tram de la lliga. Les darreres renovacions que ha anunciat fins ara el club són les de Marc Vidal -un dels jugadors més joves- i Paulo da Costa, que en canvi ja suma 11 anys a Organyà.

El bloc dirigit per Marc Busquets ja té definits partits de pretemporada mitjançant la Copa Pirineus, en què a la fase de grups es mesurarà a la resta d’equips de la comarca. A la primera jornada, el diumenge dia 21 d’agost (16.30 h), rebrà la Seu FC, amb qui tornarà a coincidir, enguany, a Segona Catalana. El 28 d’agost (16.30 h), tornarà a jugar a casa, contra el Coll de Nargó. I el 3 de setembre (16.00 h), anirà al camp de l’Oliana.