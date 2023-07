El CF Organyà infantil s’endú la lliga plata de la Pirineos Cup

L’infantil del CF Organyà ja amb la lliga plata de la Pirineos Cup a la butxaca (CF Organyà)

Després de proclamar-se campió de lliga, l’infantil del CF Organyà va posar la cirereta a una gran temporada en guanyar la lliga plata del clàssic torneig d’estiu Pirineos Cup, que s’ha disputat en diverses seus (la Seu, Organyà, Puigcerdà, Bellver, Alàs, Andorra…) i ha acollit clubs de renom com el Liverpool, el Rayo Vallecano, els mexicans Monterrey i Club América, l’argentí Club Atlético Huracán, el Girona, el Sabadell, l’Espanyol i la selecció de les illes Balears, a banda d’equips pirinencs com l’Edfor, El Ciutat la Seu, el Puigcerdà, el Cerdanya, el Pyrénées Orientales, l’Engordany, el Berga, l’ENFAF Andorra, l’Inter Club d’Escaldes, l’Andorra, el Santa Coloma, la selecció del Berguedà i l’Organyà, des de prebenjamins fins a juvenils (masculins) i futbol 7 i 11 (femenins).

L’Organyà va començar molt bé la competició (divendres al matí, a Bellver) i va vèncer els dos primers partits del seu grup (D), davant el Blanca Subur (5-2) i l’Atlètic Masnou (2-1). A la tarda, gerro d’aigua freda i derrota contra l’Ubuntu Pro Sports en un partit en què els ganxos van regalar els dos únics gols que van pujar al marcador. Aquest resultat va impossibilitar l’accés a la lliga or (que es va acabar adjudicant l’Ubuntu en derrotar al Liverpool a la final), ja que en l’últim matx de la fase de grups, contra el primer classificat, només servia la victòria per una diferència de gols inassumible. Tot i així, els nois entrenats per Dani Roig van plantar cara a un poderós AYB Sports (semifinalista de la lliga or) i van empatar a 1.

Ja a la lliga plata, van començar les eliminatòries. A quarts de final l’Organyà va superar amb dificultats el Play Easy de Vilafranca del Penedès (1-0) i a les semifinals va fer el millor partit del torneig (4-1 contra el CFU Mirasol Blanco de Sant Cugat). Contra tot pronòstic, els ganxos es van plantar a la final, en què els esperava l’equip libanès Atheltico SC Lebanon. Molts nervis, molta emoció, molta motivació i, al davant, un conjunt potent i organitzat que no va poder, però, neutralitzar els punts forts de l’Organyà: solidesa defensiva i joc ràpid i directe. Els alt-urgellencs es van avançar amb un penal transformat per Pol i amb un xut potent de Jan després d’un contraatac marca de la casa. Els libanesos van retallar la distància quan faltaven cinc minuts per al final. Cinc minuts eterns en què la victòria, però, no va perillar.

Amb el xiulet final es va desbordar l’eufòria. Jugadors, tècnics i aficionats van per pinya al terreny de joc per a recollir i celebrar una copa que al començament del torneig ben pocs es pensaven que aniria a parar a les vitrines d’un club modest com l’FC Organyà.