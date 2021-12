Títol: El cervell humà. Explicat pel Dr. Santiago Ramón y Cajal

Escriptor/a: BARRECHEGUREN, Pablo

Il·lustrador/a: Isa Loureiro

Traducció: Susana Tornero

Editorial: Joventut

Pàgines: 48

Edat: a partir de 13 anys

El neurocientífic Pablo Barrecheguren, un reconegut divulgador científic, autor del canal de youtube Neurocosas, ens aproxima al coneixement del cervell per mitjà de la figura de Santiago Ramón y Cajal, considerat el pare de la neurociència, que és qui guiarà el lector per tot el llibre.

El llibre presenta una visió molt completa del cervell, que comença en el moment de la seva formació en les primeres fases embrionàries. S’hi tracten específicament els aspectes fisiològics i s’hi descriuen les diferents cèl·lules cerebrals i les seves funcions, la relació del cervell amb la resta del sistema nerviós i altres qüestions, com ara la plasticitat cerebral o la malaltia d’Alzheimer. D’altra banda, es dediquen alguns apartats a esbossar la història de la neurociència com a disciplina, on destaca el paper determinant que hi ha tingut la investigadora Rita Montalcini i com la confrontació de teories diverses ha permès avançar en el coneixement d’aquest òrgan que, malgrat tot, encara amaga molts secrets.

La capacitat divulgadora de l’autor, que utilitza un registre directe amb tocs d’humor, i els múltiples recursos que posa en joc la il·lustradora aconsegueixen fer comprensibles els conceptes que es plantegen malgrat la seva complexitat. Per això s’utilitzen exemples extrets de la vida quotidiana, com el funcionament dels neurotransmissors, que es compara a l’acció de fer-nos passar notes o enviar-nos avions de paper quan som a classe, i també es proposen algunes accions per fer-los més comprensibles, com per exemple recrear l’estructura del còrtex cerebral per mitjà de plegaments de paper.

Tot i tractar-se d’un llibre molt destacable, la dificultat dels conceptes i l’especificitat del vocabulari emprat contrasta amb l’aspecte formal del llibre, totalment il·lustrat, que combina el dibuix científic de detall amb les representacions antropomòrfiques de les diverses cèl·lules, que infantilitzen una proposta que no s’acaba de correspondre amb el nivell de coneixements previs requerits per a la lectura.

Mònica Baró / Clijcat / Faristol