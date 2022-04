El cervell addicte

La persona addicta és una persona malalta mentalment, consumeix el producte o realitza la conducta per a calmar-se, ja que vol evitar o recuperar-se del síndrome d’abstinència (mal de cap, d’estómac, tremolors, ansietat, suors, etc). També dir que les addiccions es diferencien en dos tipus, les químiques i les no químiques, les primeres són qualsevol substància i les segones són comportaments, com el joc, el sexe, el treball, etc. Amb això vull explicar que qualsevol acte plaent pot tornar-se addictiu, si no es fa un ús controlat. Ho explico amb un exemple perquè s’entengui millor el funcionament del cervell addicte: Diguem que t’ofereixen una cervesa fresqueta però abans de beure-la rebràs una descàrrega elèctrica, segurament et negaràs i no acceptaràs el tracte.

En canvi, la persona addicta sí que l’acceptarà perquè està pensant en la satisfacció immediata, no es preocupa per les conseqüències futures, es mou per impulsos, viu el moment sense tenir en compte els resultats a llarg termini, la degradació física, els deutes, perdre la feina, les amistats, la casa, etc. Aquesta forma de pensar, o més bé de comportament, és inevitable per a aquest cervell, està trastornat. Indubtablement, si és una addicció no química es refarà al 100%, però si és química, malauradament mai es recuperarà del tot, la transmissió neuronal queda modificada, ja sigui en la velocitat, inhibició o en la segregació dels neurotransmissors. Per això mateix molts addictes queden en estat infantil, tenen més de 30 anys i es comporten com adolescents.

Aleshores, abans de consumir qualsevol producte hem de preguntar-nos què estem buscant d’ell, quina sensació mental o física volem experimentar i de la mateixa forma hem de pensar per a les no químiques. Aquestes experiències tenien un motiu de ser però si la situació ha canviat, també ho ha de fer el consum, si no, és molt probable caure en l’addicció perquè s’haurà passat del seu ús a l’abús i posteriorment a la seva dependència.

