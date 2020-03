El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat que entre el dijous 19 i dilluns 23 de març s’ha realitzat 116 recollides de mostres des de vehicles per a proves de diagnòstic del coronavirus. El titular de Salut ha apuntat que la recollida de mostra per a la prova PCR sense que el pacient baixi del seu vehicle evita al màxim qualsevol contacte entre els professionals sanitaris encarregats de fer la prova i el malalt.

Aquestes proves s’estan duent a terme a l’espai de l’antic tanatori, adjacent a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. En aquest espai és on s’ha habilitat el Centre Intermedi de Control (CIC) està operatiu des d’ahir, jornada en la qual es van atendre 14 persones amb afectacions intermèdies respiratòries, que s’han derivat prèviament per part dels metges de capçalera o des del 116.

El màxim responsable de Salut ha informat que s’han incorporant als equips de treball per tal de donar suport i atenció en les tasques d’enquesta epidemiològica, estudiants de medicina, infermeres i metges que no estaven en exercici, així com professors de la Universitat d’Andorra i de l’Escola andorrana amb titulacions específiques o de Salut escolar.

Martinez Benazet també ha informat que continuen les mesures preventives de trasllat d’usuaris dels centres sociosanitaris a diferents hotels, equipats per aquest ús i on els residents son atesos per personal assistencial del SAAS, i amb el suport de Creu Roja Andorrana. Aquesta mesura, ha insistit el titular de Salut, permetrà una major distanciament i així preservar als usuaris de possibles transmissions de la COVID-19.

El ministre ha apuntat que els trasllats s’estan fent en coordinació amb els diferents centres i que les famílies romanen informades de l’estat de salut dels residents. També ha recordat que als residents se’ls ha posat a disposició dispositius mòbils per tal de poder realitzar videoconferències amb les seves famílies i garantir així la comunicació entre ells.