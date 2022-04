El Centre Històric d’Andorra la Vella tornarà a vibrar amb la millor música del Jambo

El tercer cap de setmana de juny el Centre Històric d’Andorra la Vella es transformarà de nou en un gran espai dedicat a la música per acollir la novena edició del Jambo Andorra la Vella, una cita cultural que s’ha convertit en tot un emblema de la parròquia a les portes de l’estiu.

Així doncs, entre el 16 i el 18 de juny torna l’esdeveniment gratuït i obert a tothom amb un format més ampli, sense restriccions relacionades amb la pandèmia per poder fer vida social al carrer gaudint de bona música. Les 38 actuacions previstes es desenvoluparan en 7 espais diferents del Centre Històric (Carrer Anna Maria Janer, places Guillemó, del Poble i del Consell, el cap del Carrer i les placetes Monjó i Sant Esteve), recuperant així les places petites del barri, que tanta personalitat tenen i que aporten caliu a l’esdeveniment.

El festival implica aquest 2022 la participació de 45 grups, la meitat dels quals del país, i més de 500 músics, que al llarg de 3 dies oferiran una gran varietat d’estils musicals.

Entre les activitats previstes al programa hi ha cinema a la fresca, amb la projecció del film d’Ang Lee Destí: Woodstock, que estarà lligada a una exposició que es podrà veure al vestíbul del Centre de Congressos amb documents relacionats amb els festivals de Monterrey i Woodstock de finals dels anys 60 (amb la col·laboració de l’Arxiu Nacional i el fons discogràfic de Ràdio Andorra); música electrònica i espai chill out; concerts de formacions d’Andorra i de l’estranger amb diferents formats; ioga amb música en directe; espectacles infantils; l’actuació de tots els esbarts del país; i l’actuació conjunta de l’ONCA, els Black Thursday i el Cor Rock d’Encamp que implicarà 110 músics junts en un escenari. Enguany, a més, s’inicia l’experiència Jambo escola a la qual s’han convidat els estudiants més grans de totes les escoles de música del país per cedir-los els escenaris del Jambo durant una tarda.

El conseller de Promoció turística i comercial i de Cultura, Miquel Canturri, s’ha felicitat del retorn de l’esdeveniment -el Comú d’Andorra la Vella n’és un dels patrocinadors principals- amb el format habitual, el que servirà, ha assenyalat, per donar un impuls al barri i omplir-lo de música i d’ambient.

En la mateixa línia, el director de producte d’Andorra Turisme, Enric Torres, ha ressaltat el fet que el Jambo ja s’ha situat com un festival de música de referència a la zona del Pirineu i que fomenta l’interès d’Andorra abans de l’inici de l’estiu.

Per part de l’organització del Jambo, Oriol Vilella i Toni Colom, han convidat tothom a participar de nou en un esdeveniment que serveix per gaudir del Centre Històric i per descobrir noves bandes i formats culturals alternatius.