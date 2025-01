El centre del país rebrà a Melcior, Gaspar i Baltasar

Imatge de la cavalcada de Reis en una edició anterior. Foto: Cedida

En poques hores el país tornarà a viure una de les nits més màgiques de l’any amb la cavalcada de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. Aquest any, la tarda del 5 de gener de 2025 -diumenge- la rua tornarà a recórrer el centre d’Escaldes-Engordany i d’Andorra la Vella, una desfilada que començarà a les 18 hores hi que implicarà prop de 500 persones.

La rua començarà a la parròquia escaldenca i acabarà a Andorra la Vella. Pel que fa a Escaldes-Engordany, la cavalcada recorrerà tot l’eix comercial (des de l’Església fins al carrer de la Unió): sortirà des de la plaça dels Dos Valires i passarà pels carrers Esteve Albert i Josep Viladomat, avinguda de les Escoles, del Pessebre i Copríncep de Gaulle fins arribar a l’avinguda Carlemany.

El seguici entrarà a Andorra la Vella pel carrer de la Unió i recorrerà l’avinguda Meritxell en direcció a les places Bartomeu Rebés Duran i Príncep Benlloch per a acabar a la plaça del Poble als volts de les 20 hores, on s’habilitarà el Palau Reial perquè Ses Majestats rebin els infants.

La cavalcada de Reis l’organitzen la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE), el Comú d’Escaldes-Engordany i el Comú d’Andorra la Vella. Enguany, hi participaran 18 carrosses amb personatges de l’imaginari infantil, com protagonistes del món del cinema i la literatura.

Les carrosses del Patge Reial i les de Ses Majestats d’Orient i estan custodiades per col·laboradors amb capa daurada. La resta estaran animades, cadascuna, per un equip d’entre sis i catorze participants i comptaran amb responsables que n’assumeixen la seguretat i l’acompanyament. També hi participaran grups d’animació amb disfresses de personatges d’actualitat i durant la cavalcada actuarà una batukada. Un col·lectiu de més d’un centenar de persones, entre membres de l’organització conjunta i responsables de carrossa, completarà el volum d’efectius mobilitzats.

El mateix diumenge, a les 12 hores, el Carter Reial recollirà les cartes dels nens a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.