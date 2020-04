El Centre de Trucades d’Encamp ja està enllestit per fer les inscripcions del test immunològic

El Comú d’Encamp ha preparat durant aquest cap de setmana el dispositiu necessari per a poder començar, previsiblement a partir del dimecres dia 22, a atendre a les persones que prefereixin inscriure’s, a través d’una trucada telefònica al telèfon 873290, per reservar dia i hora per a realitzar el test immunològic del coronavirus.

Els ciutadans poden realitzar ja a dia d’avui la inscripció a través del web coronavirus.govern.ad, i de fet es recomana que es prioritzi aquest canal, però es preveu la línia telefònica per aquelles persones més grans o amb dificultats tècniques. El Comú serà l’encarregat de realitzar la inscripció, però no l’assignació del dia i hora.

Al centre de trucades centralitzat que s’ha habilitat a la sala del Consell del Comú, hi haurà 14 persones per torn, 28 en total, que s’encarregaran de rebre les trucades des de les 8h del matí fins a les 7 de la tarda, previsiblement a partir de dimecres vinent.

El Comú d’Encamp també ha començat a preparar els emplaçaments on realitzaran els tests, els anomenats StopLabs, per tenir-ho tot a punt per quan Govern comenci a assignar dies i hores a les persones inscrites, que previsiblement també serà la setmana vinent.

El funcionament que s’ha previst és que s’acudeixi sempre amb vehicle i només de forma excepcional, per aquelles persones que no puguin acudir amb vehicle, s’ha previst un emplaçament per anar-hi a peu.

A la parròquia d’Encamp s’han previst els següents emplaçaments, als quals no s’hi ha d’acudir fins que s’hagi assignat la cita amb dia i hora.

A Encamp: 5 Equips, a l’aparcament del Funicamp, entrant per l’Avinguda François Mitterrand i accedint a la planta -1. 1 Equip, al Complex Esportiu que és l’espai alternatiu per a persones a peu.

Al Pas de la Casa: 1 Equip, a l’aparcament del Bullidor accedint a la planta -8. 1 Equip, a la recepció del Centre Esportiu, que és l’espai alternatiu per a persones a peu.



Les persones amb mobilitat reduïda, ja sigui per una qüestió d’edat o per afeccions, i els individus que pertanyen a grups de risc es preveu que hi hagi un equip que es desplaci al domicili.

El Comú informa als abonats de l’aparcament del Funicamp que podran seguir utilitzant l’aparcament, però que a partir de demà dilluns, es prega que només s’utilitzi l’entrada pel carrer Bellavista i les places de les plantes de la -4 a la -8. Les plantes -1, -2 i -3 es reserven pel dispositiu de les proves dels test.