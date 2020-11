El Centre de Tractament de Residus genera 840 MW en forma d’energia tèrmica per a la xarxa de calor

La Comissió d’Informació i Vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus s’ha reunit aquest dijous al matí, novament de manera telemàtica, per fer el balanç del funcionament del CTR entre maig i octubre del 2020. Destaquen les dades relatives a l’energia venuda a FEDA, amb 840,33 MW d’energia tèrmica per a alimentar la xarxa de calor d’Andorra la Vella entre el gener i l’octubre.

Pel que fa a la gestió dels residus, destaca el creixement del 72,56% dels residus sanitaris rebuts entre els mesos de maig i octubre en comparació al mateix període de l’any passat. Entre els mesos de març i abril, aquests residus van créixer un 125,2% en comparació al 2019.

El Centre de Tractament de Residus ha rebut 54,53 tones de residus sanitaris entre maig i octubre, quan en el mateix període del 2019 van ser 31,60 tones. Val a recordar que els residus de tipus sanitari segueixen un circuit específic dins la planta de valorització, de tal manera que els treballadors no poden entrar en contacte directe amb el residu, eliminant els riscos que se’n podrien derivar. A més a més, Ctrasa ha implementat diferents mesures i protocols per evitar els contagis entre la plantilla.

Segons les dades exposades per l’empresa explotadora del Centre de Tractament Tèrmic de Residus, els residus totals rebuts mantenen una tendència a l’alça del 2,9%. Després dels residus de tipus sanitaris, els que més creixen són els fangs secs procedents de la depuració d’aigües residuals, que ho fan en un 16,65%, i els residus assimilables a urbans (RAU), domèstics, que creixen un 15,4% respecte el mateix període que l’any passat.

Finalment, també s’ha informat del desenvolupament de l’aturada tècnica de manteniment, que enguany s’ha realitzat entre l’11 de setembre i el 6 d’octubre. Durant aquesta s’han realitzat diverses millores a la planta de valorització energètica de residus: s’han reparat 43 metres quadrats de refractari, s’han substituït diversos elements, s’ha fet el manteniment dels filtres de mànegues, s’han substituït alguns elements del sistema de transport d’escòries i de la turbina, entre d’altres.

La Comissió té per objecte recollir i promoure la informació als ciutadans en relació amb el funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus. Amb aquest fi, la Comissió disposa de la pàgina web https://vigilanciatractamentresidus.ad/ on es recull tota la informació i a través de la qual els ciutadans poden consultar tota la informació relativa a la instal·lació així com contactar amb la Comissió.